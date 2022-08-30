Победитель «Столото» живет и работает в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Екатеринбурга таджикского происхождения выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и сыграл на эти деньги свадьбу. Историю победителя URA.RU рассказали в компании «Столото».

Учкун Шукуров приобретал билеты государственных лотерей на протяжении двух лет. В ходе 1365-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача. «Продавец в лотерейном киоске „Столото“ распахнула мне веером пачку билетов. Я наугад вытянул один из них. Когда на телефон пришло смс о выигрыше, сразу отправился в тот же киоск. Там сообщили, что мне крупно повезло. Я выиграл автомобиль!» — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».

Родом Учкун из Таджикистана, в Екатеринбурге он трудится по различным специальностям. Мужчина оформил свой выигрыш деньгами — 600 тысяч рублей. На призовые средства счастливец сыграл традиционную свадьбу, о которой давно мечтал.

Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая выиграла два миллиона рублей в моментальной лотерее. Женщина рассказывала, что накануне победы ей приснился вещий сон.