Житель Екатеринбурга таджикского происхождения выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и сыграл на эти деньги свадьбу. Историю победителя URA.RU рассказали в компании «Столото».
Учкун Шукуров приобретал билеты государственных лотерей на протяжении двух лет. В ходе 1365-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача. «Продавец в лотерейном киоске „Столото“ распахнула мне веером пачку билетов. Я наугад вытянул один из них. Когда на телефон пришло смс о выигрыше, сразу отправился в тот же киоск. Там сообщили, что мне крупно повезло. Я выиграл автомобиль!» — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».
Родом Учкун из Таджикистана, в Екатеринбурге он трудится по различным специальностям. Мужчина оформил свой выигрыш деньгами — 600 тысяч рублей. На призовые средства счастливец сыграл традиционную свадьбу, о которой давно мечтал.
Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая выиграла два миллиона рублей в моментальной лотерее. Женщина рассказывала, что накануне победы ей приснился вещий сон.
Фото: предоставлено компанией «Столото»
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Житель Екатеринбурга таджикского происхождения выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и сыграл на эти деньги свадьбу. Историю победителя URA.RU рассказали в компании «Столото». Учкун Шукуров приобретал билеты государственных лотерей на протяжении двух лет. В ходе 1365-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача. «Продавец в лотерейном киоске „Столото“ распахнула мне веером пачку билетов. Я наугад вытянул один из них. Когда на телефон пришло смс о выигрыше, сразу отправился в тот же киоск. Там сообщили, что мне крупно повезло. Я выиграл автомобиль!» — приводит слова победителя пресс-служба «Столото». Родом Учкун из Таджикистана, в Екатеринбурге он трудится по различным специальностям. Мужчина оформил свой выигрыш деньгами — 600 тысяч рублей. На призовые средства счастливец сыграл традиционную свадьбу, о которой давно мечтал. Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая выиграла два миллиона рублей в моментальной лотерее. Женщина рассказывала, что накануне победы ей приснился вещий сон.