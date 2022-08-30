Мигрант сыграл в Екатеринбурге свадьбу на выигрыш от лотереи. Фото

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Клипарт Выигрыш лотереи. Тюмень, лотерея, деньги, очкарик, доллары
Победитель «Столото» живет и работает в Екатеринбурге Фото:

Житель Екатеринбурга таджикского происхождения выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и сыграл на эти деньги свадьбу. Историю победителя URA.RU рассказали в компании «Столото».

Учкун Шукуров приобретал билеты государственных лотерей на протяжении двух лет. В ходе 1365-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача. «Продавец в лотерейном киоске „Столото“ распахнула мне веером пачку билетов. Я наугад вытянул один из них. Когда на телефон пришло смс о выигрыше, сразу отправился в тот же киоск. Там сообщили, что мне крупно повезло. Я выиграл автомобиль!» — приводит слова победителя пресс-служба «Столото».

Родом Учкун из Таджикистана, в Екатеринбурге он трудится по различным специальностям. Мужчина оформил свой выигрыш деньгами — 600 тысяч рублей. На призовые средства счастливец сыграл традиционную свадьбу, о которой давно мечтал.

Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая выиграла два миллиона рублей в моментальной лотерее. Женщина рассказывала, что накануне победы ей приснился вещий сон.

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Житель Екатеринбурга таджикского происхождения выиграл в лотерее автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей и сыграл на эти деньги свадьбу. Историю победителя URA.RU рассказали в компании «Столото». Учкун Шукуров приобретал билеты государственных лотерей на протяжении двух лет. В ходе 1365-го тиража «Русского лото» ему улыбнулась удача. «Продавец в лотерейном киоске „Столото“ распахнула мне веером пачку билетов. Я наугад вытянул один из них. Когда на телефон пришло смс о выигрыше, сразу отправился в тот же киоск. Там сообщили, что мне крупно повезло. Я выиграл автомобиль!» — приводит слова победителя пресс-служба «Столото». Родом Учкун из Таджикистана, в Екатеринбурге он трудится по различным специальностям. Мужчина оформил свой выигрыш деньгами — 600 тысяч рублей. На призовые средства счастливец сыграл традиционную свадьбу, о которой давно мечтал. Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая выиграла два миллиона рублей в моментальной лотерее. Женщина рассказывала, что накануне победы ей приснился вещий сон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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