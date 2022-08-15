Свердловчане нередко становятся победителями в лотереях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Венера Тесина выиграла в моментальной лотерее два миллиона рублей после того, как ей приснился необычный сон. О том, на что победительница потратила выигрыш, URA.RU рассказали в компании «Столото».

«На выигранные деньги выбрала квартиру в новостройке. Студия небольшая, но с хорошей планировкой, подарю ее дочери. Я и так планировала это сделать к моменту, когда она станет студенткой. Спонтанный выигрыш ускорил процесс», — передали рассказ екатеринбурженки в пресс-службе компании.

Венера призналась, что незадолго до победы увидела сон, предвещающий материальную прибыль. «Неловко об этом говорить, но сами знаете, что в народе считается к деньгам. Именно это мне и снилось», — рассказала сотрудникам «Столото» победительница. Она добавила, что после победы начала верить в различные знаки судьбы и приметы.

Свой супреприз женщина получила еще год назад. Момент, когда ей официально подтвердили выигрыш, Венера сравнила с прыжком с парашютом: такие яркие и незабываемые чувства она испытала. Сейчас екатеринбурженка продолжает испытывать удачу, участвуя в тиражах гослотерей. У нее даже выработалась определенная стратегия.

«Я стараюсь выбирать билеты, в которых есть числа моей даты рождения. И себе, и другим участникам я желаю удачи. Главное — верить в себя», — говорит Венера.

Ранее другая свердловчанка выиграла в лотерею 7 миллионов рублей. Она раскрыла свой секрет успеха: лотерейные билеты женщина покупает исключительно ранним утром, когда у нее «ясный ум».

Победительница спустя год после выигрыша раскрыла, на что потратила деньги Фото: предоставлено компанией «Столото»