29 августа 2022

В ХМАО волки ищут пропитание на нефтяных месторождениях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
О появлении волков на месторождениях в департамент недропользования ХМАО сообщили нефтяники Фото:

В ХМАО из-за лесных пожаров на месторождения к нефтяникам начали выходить волки. Об этом URA.RU сообщили в департаменте недропользования ХМАО.

«Ситуация с появлением волков рядом с человеком связана с пожарами в округе. От нефтяников неоднократно поступали письма и сообщения о том, что видели волков. В связи с пожарами волки потеряли привычный ореол обитания и ищут себе новое место и пропитание, вот и выходят к людям. Естественно, принимаем меры, чтобы обезопасить людей в соответствии с законодательством РФ», — сообщил начальник управления по использованию объектов животного мира департамента недропользования ХМАО Александр Горохов.

При этом в департаменте отметили, что фактов нападения животных на человека в округе не зафиксировано. Между тем в нефтедобывающих компаниях работников начали предупреждать о соблюдении мер безопасности при встрече с животными. А также попросили незамедлительно сообщать о появлении хищников на месторождениях. «Исключить появление диких животных на месторождениях невозможно. Но, безусловно, подкармливать хищников нельзя, и работникам „Сургутнефтегаза“ это запрещено. Если же будет создана опасность людям, то будем обращаться в органы, регулирующие численность животных», — сообщили в пресс-службе компании «Сургутнефтегаз».

Ранее URA.RU сообщало, что к пожарным в лесу вышел медведь. Хищник съел у огнеборцев оставленную еду и ушел. Позже пожарные нашли неподалеку сгоревшую берлогу медведя.

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В ХМАО из-за лесных пожаров на месторождения к нефтяникам начали выходить волки. Об этом URA.RU сообщили в департаменте недропользования ХМАО. «Ситуация с появлением волков рядом с человеком связана с пожарами в округе. От нефтяников неоднократно поступали письма и сообщения о том, что видели волков. В связи с пожарами волки потеряли привычный ореол обитания и ищут себе новое место и пропитание, вот и выходят к людям. Естественно, принимаем меры, чтобы обезопасить людей в соответствии с законодательством РФ», — сообщил начальник управления по использованию объектов животного мира департамента недропользования ХМАО Александр Горохов. При этом в департаменте отметили, что фактов нападения животных на человека в округе не зафиксировано. Между тем в нефтедобывающих компаниях работников начали предупреждать о соблюдении мер безопасности при встрече с животными. А также попросили незамедлительно сообщать о появлении хищников на месторождениях. «Исключить появление диких животных на месторождениях невозможно. Но, безусловно, подкармливать хищников нельзя, и работникам „Сургутнефтегаза“ это запрещено. Если же будет создана опасность людям, то будем обращаться в органы, регулирующие численность животных», — сообщили в пресс-службе компании «Сургутнефтегаз». Ранее URA.RU сообщало, что к пожарным в лесу вышел медведь. Хищник съел у огнеборцев оставленную еду и ушел. Позже пожарные нашли неподалеку сгоревшую берлогу медведя.
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