05 августа 2022

Медведь вышел к лесным пожарным в ХМАО. Фото, видео

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Медведь ел оставленную спасателями еду Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

К пожарным, которые тушат лес в Кондинском районе (ХМАО), пришел медведь. Фото и видео появились в местном telegram-канале.

«Нас на пожаре было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие», — гласит подпись к посту, который опубликован в telegram-канале «Мегаполис Югра».

Спасатели рассказали, что медведь пришел ночью, ел оставленную людьми еду. Когда пожарные выдвинулись дальше, то нашли сгоревшую берлогу.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 64 очага природных пожаров на площади 57510,27 га. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ.

Медведь пришел к пожарным
В лесу

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К пожарным, которые тушат лес в Кондинском районе (ХМАО), пришел медведь. Фото и видео появились в местном telegram-канале. «Нас на пожаре было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие», — гласит подпись к посту, который опубликован в telegram-канале «Мегаполис Югра». Спасатели рассказали, что медведь пришел ночью, ел оставленную людьми еду. Когда пожарные выдвинулись дальше, то нашли сгоревшую берлогу. По данным ГУ МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 64 очага природных пожаров на площади 57510,27 га. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ.
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