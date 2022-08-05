К пожарным, которые тушат лес в Кондинском районе (ХМАО), пришел медведь. Фото и видео появились в местном telegram-канале.
«Нас на пожаре было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие», — гласит подпись к посту, который опубликован в telegram-канале «Мегаполис Югра».
Спасатели рассказали, что медведь пришел ночью, ел оставленную людьми еду. Когда пожарные выдвинулись дальше, то нашли сгоревшую берлогу.
По данным ГУ МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 64 очага природных пожаров на площади 57510,27 га. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ.
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