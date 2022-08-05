Медведь вышел к лесным пожарным в ХМАО. Фото, видео

06 августа 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Медведь ел оставленную спасателями еду Фото: pixabay.com новость из сюжета Лесные пожары в России К пожарным, которые тушат лес в Кондинском районе (ХМАО), пришел медведь. Фото и видео появились в местном telegram-канале. «Нас на пожаре было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие», — гласит подпись к посту, который опубликован в telegram-канале «Мегаполис Югра». Спасатели рассказали, что медведь пришел ночью, ел оставленную людьми еду. Когда пожарные выдвинулись дальше, то нашли сгоревшую берлогу. По данным ГУ МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 64 очага природных пожаров на площади 57510,27 га. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ. Медведь пришел к пожарным Telegram-канал «Мегаполис Югра» В лесу Telegram-канал «Мегаполис Югра»

К пожарным, которые тушат лес в Кондинском районе (ХМАО), пришел медведь. Фото и видео появились в местном telegram-канале. «Нас на пожаре было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие», — гласит подпись к посту, который опубликован в telegram-канале «Мегаполис Югра». Спасатели рассказали, что медведь пришел ночью, ел оставленную людьми еду. Когда пожарные выдвинулись дальше, то нашли сгоревшую берлогу. По данным ГУ МЧС по ХМАО, в округе зарегистрировано 64 очага природных пожаров на площади 57510,27 га. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО срочно перебрасываются 130 парашютистов-десантников для тушения лесных пожаров из четырех регионов РФ.