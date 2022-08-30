Свердловчанку, которая подожгла подругу, будут судить заново

Жительницу Краснотурьинска, которая заживо подожгла подругу, по инициативе стороны обвинения начали судить заново, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Информация подтверждается данными из картотеки Краснотурьинского городского суда.
«Дело женщины снова поступило в суд в начале августа. 30 августа прошло заседание», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело стали рассматривать заново из-за появившихся новых обстоятельств дела.
По версии следствия, женщина во время застолья поссорилась с подругой во время застолья. После этого девушка облила собутыльницу бензином и поднесла к ее телу зажигалку. Однако девушку потушили другие участники застолья и тем самым спасли ей жизнь. Потерпевшей на момент инцидента было 56 лет, ей причинен серьезный вред здоровью, остались шрамы от ожогов.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»