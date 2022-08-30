Свердловчанку, которая подожгла подругу, будут судить заново

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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Свердловчанка подожгла облитую бензином подругу Фото:

Жительницу Краснотурьинска, которая заживо подожгла подругу, по инициативе стороны обвинения начали судить заново, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Информация подтверждается данными из картотеки Краснотурьинского городского суда.

«Дело женщины снова поступило в суд в начале августа. 30 августа прошло заседание», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело стали рассматривать заново из-за появившихся новых обстоятельств дела.

По версии следствия, женщина во время застолья поссорилась с подругой во время застолья. После этого девушка облила собутыльницу бензином и поднесла к ее телу зажигалку. Однако девушку потушили другие участники застолья и тем самым спасли ей жизнь. Потерпевшей на момент инцидента было 56 лет, ей причинен серьезный вред здоровью, остались шрамы от ожогов.

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Жительницу Краснотурьинска, которая заживо подожгла подругу, по инициативе стороны обвинения начали судить заново, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Информация подтверждается данными из картотеки Краснотурьинского городского суда. «Дело женщины снова поступило в суд в начале августа. 30 августа прошло заседание», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело стали рассматривать заново из-за появившихся новых обстоятельств дела. По версии следствия, женщина во время застолья поссорилась с подругой во время застолья. После этого девушка облила собутыльницу бензином и поднесла к ее телу зажигалку. Однако девушку потушили другие участники застолья и тем самым спасли ей жизнь. Потерпевшей на момент инцидента было 56 лет, ей причинен серьезный вред здоровью, остались шрамы от ожогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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