Свердловчанку, которая подожгла подругу, будут судить заново

30 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Свердловчанка подожгла облитую бензином подругу Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительницу Краснотурьинска, которая заживо подожгла подругу, по инициативе стороны обвинения начали судить заново, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Информация подтверждается данными из картотеки Краснотурьинского городского суда. «Дело женщины снова поступило в суд в начале августа. 30 августа прошло заседание», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело стали рассматривать заново из-за появившихся новых обстоятельств дела. По версии следствия, женщина во время застолья поссорилась с подругой во время застолья. После этого девушка облила собутыльницу бензином и поднесла к ее телу зажигалку. Однако девушку потушили другие участники застолья и тем самым спасли ей жизнь. Потерпевшей на момент инцидента было 56 лет, ей причинен серьезный вред здоровью, остались шрамы от ожогов.

Жительницу Краснотурьинска, которая заживо подожгла подругу, по инициативе стороны обвинения начали судить заново, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Информация подтверждается данными из картотеки Краснотурьинского городского суда. «Дело женщины снова поступило в суд в начале августа. 30 августа прошло заседание», — рассказал собеседник агентства. По его словам, дело стали рассматривать заново из-за появившихся новых обстоятельств дела. По версии следствия, женщина во время застолья поссорилась с подругой во время застолья. После этого девушка облила собутыльницу бензином и поднесла к ее телу зажигалку. Однако девушку потушили другие участники застолья и тем самым спасли ей жизнь. Потерпевшей на момент инцидента было 56 лет, ей причинен серьезный вред здоровью, остались шрамы от ожогов.