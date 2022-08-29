В Челябинске с торгов продадут недостроенный отель

Кадастровая стоимость участка — более 37 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска на Свердловскому проспекту, 7 мэрия выставила на торги недостроенную гостиницу со степенью готовности 15%. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Продать на аукционе объект незавершенного строительства площадью 8 тысяч 665 квадратных метров, со степенью готовности объекта 15%. Объект расположен на земельном участке по адресу: Челябинская область, город Челябинск, район Курчатовский, проспект Свердловский, восточнее жилого дома по Свердловскому проспекту, 7», — говорится на сайте.

Компания «Каскад» начинала возводить объект на земельном участке еще в 2017 году, построила 15% здания, затем строительство было заморожено. Недострой был изъят мэрией по суду. Кадастровая стоимость участка составляет 37 млн 405 тысяч 588 рублей. Согласно документации, стартовая цена самого недостроя на аукционе будет определена путем проведения оценки его рыночной стоимости.

Ранее в Челябинске были отменены торги на недостроенный отель депутата. Совладельцем недостроенного здания является депутат заксобрания региона Сергей Буяков.