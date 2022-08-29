Жители пермского города опасаются дефицита донорской крови

30 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Теперь жители Чайковского смогут сдавать кровь во время выездного меропрятия Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители города Чайковский (Пермский край) переживают из-за закрытия единственного центра переливания крови. Новость они активно обсуждают в соцсетях. «У нас в Чайковском закрывают единственный центр переливания крови. Там доноры сдают кровь. Кто знает, куда писать, чтобы не закрыли? Или что можно сделать?» — пишет автор поста в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Главный врач Чайковской ЦГБ Александр Кожевников в интервью местному телеканалу утверждает, что пациенты, нуждающиеся в переливании крови, без нее не останутся. А доноры смогут сдать кровь, но только раз в три месяца. Работа по забору крови будет централизована и переведена в «экспедиционный формат». «Компоненты крови и кровь цельную мы будем получать в городе Перми, привозить ее в Чайковский — по нашей заявке и распределять среди потребителей этой крови. Все доноры, которые на сегодняшний день сдают здесь кровь у нас, будут сдавать кровь на выездных мероприятиях службы переливания крови города Перми», — рассказал главврач. Планируется, что экспедиция из Перми будет приезжать раз в три месяца на один рабочий день, в течение которого специалисты смогут взять кровь у 150 доноров. Что касается запасов крови, главврач пообещал, что снижаться он не будет. Ранее URA.RU сообщало, что донору, сдающему кровь, по закону положен выходной, дополнительный оплачиваемый выходной день. Этим могут воспользоваться пермяки, которые хотят освободить себе 1 сентября, чтобы сходить с ребенком в школу на линейку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Чайковский (Пермский край) переживают из-за закрытия единственного центра переливания крови. Новость они активно обсуждают в соцсетях. «У нас в Чайковском закрывают единственный центр переливания крови. Там доноры сдают кровь. Кто знает, куда писать, чтобы не закрыли? Или что можно сделать?» — пишет автор поста в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». Главный врач Чайковской ЦГБ Александр Кожевников в интервью местному телеканалу утверждает, что пациенты, нуждающиеся в переливании крови, без нее не останутся. А доноры смогут сдать кровь, но только раз в три месяца. Работа по забору крови будет централизована и переведена в «экспедиционный формат». «Компоненты крови и кровь цельную мы будем получать в городе Перми, привозить ее в Чайковский — по нашей заявке и распределять среди потребителей этой крови. Все доноры, которые на сегодняшний день сдают здесь кровь у нас, будут сдавать кровь на выездных мероприятиях службы переливания крови города Перми», — рассказал главврач. Планируется, что экспедиция из Перми будет приезжать раз в три месяца на один рабочий день, в течение которого специалисты смогут взять кровь у 150 доноров. Что касается запасов крови, главврач пообещал, что снижаться он не будет. Ранее URA.RU сообщало, что донору, сдающему кровь, по закону положен выходной, дополнительный оплачиваемый выходной день. Этим могут воспользоваться пермяки, которые хотят освободить себе 1 сентября, чтобы сходить с ребенком в школу на линейку.