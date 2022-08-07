Пермякам рассказали, как взять законный выходной 1 сентября

Согласно закону, День знаний не является изначально ни праздничным, ни выходным днем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О том, как пермякам законно сделать 1 сентября днем отдыха, рассказала Наталья Голованова — руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob. Справочный документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. В этом году первый день учебного года выпадает на четверг, поэтому если вы работаете по стандартной «пятидневке», этот день будет для вас рабочим.

«Вариант первый — использовать законный выходной, если вы донор — сдаете кровь или ее компоненты. У вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», — написано в документе.

Второй вариант — взять оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. Это довольно распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск 1 сентября без сохранения зарплаты, подчеркивает Голованова. Если работодатель не будет против, то на этот день вы будете освобождены от работы. Также можно приурочить к Дню знаний ваш ежегодный оплачиваемый отпуск.

Следующий вариант — получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно. Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочному труду, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха.

Последний вариант подходит сотрудникам, в чьей компании предусмотрена возможность взять выходной день. Руководитель исследовательского центра утверждает, что во многих случаях работодатель готов пойти навстречу подчиненным.

Ранее URA.RU писало, что около 24% жителей Пермского края считают идеальным отдыхом — выходной, проведенный на природе. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного сервисом Superjob.