Бизнесмены из Казахстана закупают пермское оборудование

30 августа 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Одна из целей визита — договор о поставках в Казахстан автоматов по продаже воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация предпринимателей из Казахстана. Иностранцы заинтересованы в увеличении закупок товаров и оборудования пермского производства, рассказали URA.RU в миссии. Например, казахстанские бизнесмены ведут переговоры о поставках новой партии вендинговых аппаратов завода «Живая Вода». «Пермский производитель постоянно вводит для нас новые технические решения. Например, в Казахстане каждую покупку нужно в обязательном порядке проводить с выдачей фискального бумажного чека. В России в этом плане законодательство более гибкое, автоматы с водой чеков не выдают. Поэтому пермские поставщики работают над тем, чтобы настроить оборудование под наши нужды», — рассказал URA.RU представитель делегации Самат Рамазанов. Пермяки поставили в Казахстан уже около шести тысяч уличных автоматов по продаже воды. В Перми казахстанские предприниматели также закупают удобрения и товары бренда «Покупай Пермское». Кроме того, иностранцы рассматривают вопрос об открытии в Перми своего торгового представительства и налаживании связей в сфере туризма. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили в Казахстан более 100 тонн колбасной продукции. Товар прошел все необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.

В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация предпринимателей из Казахстана. Иностранцы заинтересованы в увеличении закупок товаров и оборудования пермского производства, рассказали URA.RU в миссии. Например, казахстанские бизнесмены ведут переговоры о поставках новой партии вендинговых аппаратов завода «Живая Вода». «Пермский производитель постоянно вводит для нас новые технические решения. Например, в Казахстане каждую покупку нужно в обязательном порядке проводить с выдачей фискального бумажного чека. В России в этом плане законодательство более гибкое, автоматы с водой чеков не выдают. Поэтому пермские поставщики работают над тем, чтобы настроить оборудование под наши нужды», — рассказал URA.RU представитель делегации Самат Рамазанов. Пермяки поставили в Казахстан уже около шести тысяч уличных автоматов по продаже воды. В Перми казахстанские предприниматели также закупают удобрения и товары бренда «Покупай Пермское». Кроме того, иностранцы рассматривают вопрос об открытии в Перми своего торгового представительства и налаживании связей в сфере туризма. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили в Казахстан более 100 тонн колбасной продукции. Товар прошел все необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.