Бизнесмены из Казахстана закупают пермское оборудование

В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация предпринимателей из Казахстана. Иностранцы заинтересованы в увеличении закупок товаров и оборудования пермского производства, рассказали URA.RU в миссии. Например, казахстанские бизнесмены ведут переговоры о поставках новой партии вендинговых аппаратов завода «Живая Вода».
«Пермский производитель постоянно вводит для нас новые технические решения. Например, в Казахстане каждую покупку нужно в обязательном порядке проводить с выдачей фискального бумажного чека. В России в этом плане законодательство более гибкое, автоматы с водой чеков не выдают. Поэтому пермские поставщики работают над тем, чтобы настроить оборудование под наши нужды», — рассказал URA.RU представитель делегации Самат Рамазанов. Пермяки поставили в Казахстан уже около шести тысяч уличных автоматов по продаже воды.
В Перми казахстанские предприниматели также закупают удобрения и товары бренда «Покупай Пермское». Кроме того, иностранцы рассматривают вопрос об открытии в Перми своего торгового представительства и налаживании связей в сфере туризма.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили в Казахстан более 100 тонн колбасной продукции. Товар прошел все необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.
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В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация предпринимателей из Казахстана. Иностранцы заинтересованы в увеличении закупок товаров и оборудования пермского производства, рассказали URA.RU в миссии. Например, казахстанские бизнесмены ведут переговоры о поставках новой партии вендинговых аппаратов завода «Живая Вода». «Пермский производитель постоянно вводит для нас новые технические решения. Например, в Казахстане каждую покупку нужно в обязательном порядке проводить с выдачей фискального бумажного чека. В России в этом плане законодательство более гибкое, автоматы с водой чеков не выдают. Поэтому пермские поставщики работают над тем, чтобы настроить оборудование под наши нужды», — рассказал URA.RU представитель делегации Самат Рамазанов. Пермяки поставили в Казахстан уже около шести тысяч уличных автоматов по продаже воды. В Перми казахстанские предприниматели также закупают удобрения и товары бренда «Покупай Пермское». Кроме того, иностранцы рассматривают вопрос об открытии в Перми своего торгового представительства и налаживании связей в сфере туризма. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили в Казахстан более 100 тонн колбасной продукции. Товар прошел все необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.