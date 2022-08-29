29 августа 2022

Бизнесмены из Казахстана закупают пермское оборудование

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
Одна из целей визита — договор о поставках в Казахстан автоматов по продаже воды Фото:

В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация предпринимателей из Казахстана. Иностранцы заинтересованы в увеличении закупок товаров и оборудования пермского производства, рассказали URA.RU в миссии. Например, казахстанские бизнесмены ведут переговоры о поставках новой партии вендинговых аппаратов завода «Живая Вода».

«Пермский производитель постоянно вводит для нас новые технические решения. Например, в Казахстане каждую покупку нужно в обязательном порядке проводить с выдачей фискального бумажного чека. В России в этом плане законодательство более гибкое, автоматы с водой чеков не выдают. Поэтому пермские поставщики работают над тем, чтобы настроить оборудование под наши нужды», — рассказал URA.RU представитель делегации Самат Рамазанов. Пермяки поставили в Казахстан уже около шести тысяч уличных автоматов по продаже воды.

В Перми казахстанские предприниматели также закупают удобрения и товары бренда «Покупай Пермское». Кроме того, иностранцы рассматривают вопрос об открытии в Перми своего торгового представительства и налаживании связей в сфере туризма.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили в Казахстан более 100 тонн колбасной продукции. Товар прошел все необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.

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В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация предпринимателей из Казахстана. Иностранцы заинтересованы в увеличении закупок товаров и оборудования пермского производства, рассказали URA.RU в миссии. Например, казахстанские бизнесмены ведут переговоры о поставках новой партии вендинговых аппаратов завода «Живая Вода». «Пермский производитель постоянно вводит для нас новые технические решения. Например, в Казахстане каждую покупку нужно в обязательном порядке проводить с выдачей фискального бумажного чека. В России в этом плане законодательство более гибкое, автоматы с водой чеков не выдают. Поэтому пермские поставщики работают над тем, чтобы настроить оборудование под наши нужды», — рассказал URA.RU представитель делегации Самат Рамазанов. Пермяки поставили в Казахстан уже около шести тысяч уличных автоматов по продаже воды. В Перми казахстанские предприниматели также закупают удобрения и товары бренда «Покупай Пермское». Кроме того, иностранцы рассматривают вопрос об открытии в Перми своего торгового представительства и налаживании связей в сфере туризма. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки отправили в Казахстан более 100 тонн колбасной продукции. Товар прошел все необходимые экспертизы и соответствует требованиям Евразийского экономического союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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