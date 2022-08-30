Свердловский минздрав срывает сроки проверки учителей на COVID

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Учителей обяжут сдать ПЦР-тесты на COVID-19 Фото:

В Свердловской области не успевают протестировать всех учителей на коронавирус перед 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также информатор направил в редакцию соответствующий документ. В региональном департаменте информационной политики ранее агентству подтвердили, что перед началом учебного года все сотрудники школ должны быть протестированы на коронавирусную инфекцию.

«До начала нового 2022/2023 учебного года пройти обследования для выявления коронавирусной инфекции необходимо всем работникам общеобразовательных организаций. На сегодняшний день прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию только 7907 сотрудников сферы образования. Всего ПЦР-тест должны сдать 40 506 человек», — указано в документе.

Редакция URA.RU повторно обратилась за комментарием в департаменте информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Агентство сообщало, что в больницах Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19.

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В Свердловской области не успевают протестировать всех учителей на коронавирус перед 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также информатор направил в редакцию соответствующий документ. В региональном департаменте информационной политики ранее агентству подтвердили, что перед началом учебного года все сотрудники школ должны быть протестированы на коронавирусную инфекцию. «До начала нового 2022/2023 учебного года пройти обследования для выявления коронавирусной инфекции необходимо всем работникам общеобразовательных организаций. На сегодняшний день прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию только 7907 сотрудников сферы образования. Всего ПЦР-тест должны сдать 40 506 человек», — указано в документе. Редакция URA.RU повторно обратилась за комментарием в департаменте информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Агентство сообщало, что в больницах Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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