Свердловский минздрав срывает сроки проверки учителей на COVID

Учителей обяжут сдать ПЦР-тесты на COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области не успевают протестировать всех учителей на коронавирус перед 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также информатор направил в редакцию соответствующий документ. В региональном департаменте информационной политики ранее агентству подтвердили, что перед началом учебного года все сотрудники школ должны быть протестированы на коронавирусную инфекцию.

«До начала нового 2022/2023 учебного года пройти обследования для выявления коронавирусной инфекции необходимо всем работникам общеобразовательных организаций. На сегодняшний день прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию только 7907 сотрудников сферы образования. Всего ПЦР-тест должны сдать 40 506 человек», — указано в документе.

Редакция URA.RU повторно обратилась за комментарием в департаменте информационной политики Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Агентство сообщало, что в больницах Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19.