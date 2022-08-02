В медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим Фото: Размик Закарян © URA.RU

В медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим. Соответсвующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост заболеваемости COVID-19. Информацию медикам донесли в устной форме. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Карлов обязал всех главврачей донести информацию до персонала об обязательном масочном режиме в медучреждениях. Все сотрудники без исключения должны быть в масках. Такая мера защиты пока не распространяется на пациентов. Причина — рост числа заболевших ковидом. Однако самого приказа медики в глаза не видели. Им информацию донесли в устной форме на собраниях», — рассказал собеседник агентства.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. Там отметили, что вопросами антиковидных мер занимается Оперштаб. В региональном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на сообщение корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области.