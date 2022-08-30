Помимо города-побратима в США у Кургана появится новый — в Китае

31 августа 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Кроме городов-побратимов в США и Италии Курган намерен заключить соглашения с Китаем и Киргизией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Помимо итальянского города Руфина и американского Эпплтон мэрия Кургана планирует заключить соглашения с городами в Китае и Киргизии. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщили в мэрии города. «На сегодняшний день у города Курган действуют два договора с городами-побратимами: с Эпплтоном, штат Висконсин, США (соглашение от 27 апреля 1990 года) и с Руфиной, Италия (соглашение от августа 1982 года)», — рассказали в пресс-службе администрации. Договоры действуют со временем СССР. Как отмечают в мэрии, пандемия COVID-19 повлияла на активность развития международных отношений между странами всего мира, в том числе по вопросам социально-экономического взаимодействия. «Несмотря на это Курган остается открыт к диалогу для дружественных стран. В настоящее время в разработке находится соглашение с городом Джелал-Абад (Киргизия) и городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика)», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в 2010 году курганская делегация посетила Эпплтон (США) в честь 20-летия дружбы между городами. В ходе ряда встреч обе стороны пришли к выводу, что помимо сотрудничества университетов (Курганского госуниверситета с университетом Лоуренса), необходимо развиваться общение профессиональных сообществ.

Помимо итальянского города Руфина и американского Эпплтон мэрия Кургана планирует заключить соглашения с городами в Китае и Киргизии. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщили в мэрии города. «На сегодняшний день у города Курган действуют два договора с городами-побратимами: с Эпплтоном, штат Висконсин, США (соглашение от 27 апреля 1990 года) и с Руфиной, Италия (соглашение от августа 1982 года)», — рассказали в пресс-службе администрации. Договоры действуют со временем СССР. Как отмечают в мэрии, пандемия COVID-19 повлияла на активность развития международных отношений между странами всего мира, в том числе по вопросам социально-экономического взаимодействия. «Несмотря на это Курган остается открыт к диалогу для дружественных стран. В настоящее время в разработке находится соглашение с городом Джелал-Абад (Киргизия) и городом Юйлинь (провинция Шэньси, Китайская Народная Республика)», — указано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в 2010 году курганская делегация посетила Эпплтон (США) в честь 20-летия дружбы между городами. В ходе ряда встреч обе стороны пришли к выводу, что помимо сотрудничества университетов (Курганского госуниверситета с университетом Лоуренса), необходимо развиваться общение профессиональных сообществ.