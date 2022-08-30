Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Тайваньские военные открыли предупредительный огонь по беспилотнику КНР Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Тайвань впервые открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника. Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.

«Тайваньские военные впервые открыли огонь (предупредительный) в сторону беспилотника китайской армии на подлете к островам Цзиньмэнь. Дрон улетел», — сообщили в агентстве.

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Тайвань впервые открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника. Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня. «Тайваньские военные впервые открыли огонь (предупредительный) в сторону беспилотника китайской армии на подлете к островам Цзиньмэнь. Дрон улетел», — сообщили в агентстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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