Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Тайваньские военные открыли предупредительный огонь по беспилотнику КНР
новость из сюжетаОбострение конфликта между Китаем и Тайванем
Тайвань впервые открыли предупредительный огонь в сторону китайского беспилотника. Об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.
«Тайваньские военные впервые открыли огонь (предупредительный) в сторону беспилотника китайской армии на подлете к островам Цзиньмэнь. Дрон улетел», — сообщили в агентстве.
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