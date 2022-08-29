Росгвардию втянули в скандал с охраной университета в Сургуте. Видео

30 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Суд признал действия сотрудников Росгвардии незаконными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков, с которой Сургутский государственный университет расторг контракт на охрану вуза в 56 миллионов рублей, начал судебные тяжбы с Росгвардией. Об этом URA.RU рассказал сам Мальчиков. «Университет [СурГУ] попытался договориться с Росгвардией, чтобы в отношении нас провели проверку. Видимо, нашли каких-то знакомых, и пришла на охраняемый объект Росгвардия с проверкой в отношении нашего предприятия. Но суть в том, что в отношении ЧОО нельзя по желанию прийти и провести проверку. Должна быть назначена либо плановая проверка, либо внеплановая. И Росгвардия должна предъявить распоряжение о проведении проверки. А те сотрудники, которые приходили проводить проверку, не смогли предъявить такого распоряжения, и мы отказались выполнять какие-либо их требования. А позже я подал на них в суд, что бы их действия признали незаконными», — сообщил Мальчиков. В свою очередь, сотрудники Росгвардии написали на директора ЧОО «Илир» заявление в полицию с просьбой привлечь его к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности сотрудников правопорядка. «По данному случаю полиция не стала меня привлекать к какой-либо ответственности, а вот арбитражный суд признал действия сотрудников Росгвардии незаконными (Копия решения суда имеется в распоряжении редакции), о чем я и говорил», — добавил Мальчиков. В региональном управлении Росгвардии воздержались от комментариев по поводу произошедшего. Между тем Мальчиков намерен привлечь к ответственности за необоснованную проверку сотрудников силового ведомства. По словам Мальчикова, отказ выполнить незаконные требования сотрудников Росгвардии отразился на решении вуза расторгнуть с его фирмой контракт. В адрес руководства СурГУ журналистом URA.RU написан официальный запрос. К моменту публикации ответа на него не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГУ обвинила руководство вуза в коррупции. Руководитель ЧОО «Илир» заявил, что на протяжении многих лет в вузе действует система откатов при заключении контрактов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков, с которой Сургутский государственный университет расторг контракт на охрану вуза в 56 миллионов рублей, начал судебные тяжбы с Росгвардией. Об этом URA.RU рассказал сам Мальчиков. «Университет [СурГУ] попытался договориться с Росгвардией, чтобы в отношении нас провели проверку. Видимо, нашли каких-то знакомых, и пришла на охраняемый объект Росгвардия с проверкой в отношении нашего предприятия. Но суть в том, что в отношении ЧОО нельзя по желанию прийти и провести проверку. Должна быть назначена либо плановая проверка, либо внеплановая. И Росгвардия должна предъявить распоряжение о проведении проверки. А те сотрудники, которые приходили проводить проверку, не смогли предъявить такого распоряжения, и мы отказались выполнять какие-либо их требования. А позже я подал на них в суд, что бы их действия признали незаконными», — сообщил Мальчиков. В свою очередь, сотрудники Росгвардии написали на директора ЧОО «Илир» заявление в полицию с просьбой привлечь его к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности сотрудников правопорядка. «По данному случаю полиция не стала меня привлекать к какой-либо ответственности, а вот арбитражный суд признал действия сотрудников Росгвардии незаконными (Копия решения суда имеется в распоряжении редакции), о чем я и говорил», — добавил Мальчиков. В региональном управлении Росгвардии воздержались от комментариев по поводу произошедшего. Между тем Мальчиков намерен привлечь к ответственности за необоснованную проверку сотрудников силового ведомства. По словам Мальчикова, отказ выполнить незаконные требования сотрудников Росгвардии отразился на решении вуза расторгнуть с его фирмой контракт. В адрес руководства СурГУ журналистом URA.RU написан официальный запрос. К моменту публикации ответа на него не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГУ обвинила руководство вуза в коррупции. Руководитель ЧОО «Илир» заявил, что на протяжении многих лет в вузе действует система откатов при заключении контрактов.