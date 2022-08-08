Охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции

09 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Директор охранной фирмы написал заявление в полицию на руководство вуза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директор частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков, с которой СурГу расторгло контракт на охрану вуза в 56 миллионов рублей, обвинил руководство университета в коррупции. О случившемся URA.RU рассказал сам Мальчиков. «В сургутском госуниверситете на протяжении многих лет отстроена четкая система распределения государственных закупок среди своих. Здесь работает, по нашему убеждению, яркая и четкая система откатов. Я считаю, что руководство вуза из-за этого сидит на крючке у неких людей, которые и требуют расторгнуть с нами контракт любыми способами», — сообщил Мальчиков. Бизнесмен заявил, что как только он выиграли тендер на охрану вуза, со стороны руководства университета началась настоящая травля. «Мы как только зашли на объект, ректор сразу же обратился в Росгвардию с просьбой провести в отношении нас проверку. Помимо этого, университет стал самостоятельно осуществлять бесконечные проверки и отказался выплачивать деньги за несколько месяцев работы. А когда расторгли с нами контракт, то тут же заключили новый — с фирмой „СКБ-Югра“ где почти все сотрудники из компании „Центурион“, которая до нас постоянно выигрывала тендеры», — добавил Мальчиков. По поводу произошедшего директор компании «Илир» написал заявление в полицию. Но после проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Прокуратура оспорила решение МВД и отправила дело на дополнительную проверку. Копия заявления и ответа полиции имеется распоряжении редакции. В свою очередь в СурГу сообщили, что данные Мальчикова неверны. Расторжение контракта было выполнено в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, расторжение контракта основывалось на проведенной экспертизе. «Университетом проведена экспертиза результатов оказанных услуг ЧОО „Илир“ с привлечением экспертной организации, по результатам которой подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика (СурГУ) от исполнения контракта», — сообщили в пресс-службе университета. В ЧОП «Центурион» журналисту URA.RU заявили, что действительно их охранники сотрудничают с несколькими организациями, в том числе и «СКБ-Югра», но это не запрещено законом. Ранее URA.RU сообщало, что в СурГу подрались охранники за право сторожить вуз. Глава фирмы «Илир» посчитал, что руководство вуза расторгло с ним контракт незаконно, отказался покидать объект и продолжил выполнять обязательство по контракту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков, с которой СурГу расторгло контракт на охрану вуза в 56 миллионов рублей, обвинил руководство университета в коррупции. О случившемся URA.RU рассказал сам Мальчиков. «В сургутском госуниверситете на протяжении многих лет отстроена четкая система распределения государственных закупок среди своих. Здесь работает, по нашему убеждению, яркая и четкая система откатов. Я считаю, что руководство вуза из-за этого сидит на крючке у неких людей, которые и требуют расторгнуть с нами контракт любыми способами», — сообщил Мальчиков. Бизнесмен заявил, что как только он выиграли тендер на охрану вуза, со стороны руководства университета началась настоящая травля. «Мы как только зашли на объект, ректор сразу же обратился в Росгвардию с просьбой провести в отношении нас проверку. Помимо этого, университет стал самостоятельно осуществлять бесконечные проверки и отказался выплачивать деньги за несколько месяцев работы. А когда расторгли с нами контракт, то тут же заключили новый — с фирмой „СКБ-Югра“ где почти все сотрудники из компании „Центурион“, которая до нас постоянно выигрывала тендеры», — добавил Мальчиков. По поводу произошедшего директор компании «Илир» написал заявление в полицию. Но после проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Прокуратура оспорила решение МВД и отправила дело на дополнительную проверку. Копия заявления и ответа полиции имеется распоряжении редакции. В свою очередь в СурГу сообщили, что данные Мальчикова неверны. Расторжение контракта было выполнено в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, расторжение контракта основывалось на проведенной экспертизе. «Университетом проведена экспертиза результатов оказанных услуг ЧОО „Илир“ с привлечением экспертной организации, по результатам которой подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика (СурГУ) от исполнения контракта», — сообщили в пресс-службе университета. В ЧОП «Центурион» журналисту URA.RU заявили, что действительно их охранники сотрудничают с несколькими организациями, в том числе и «СКБ-Югра», но это не запрещено законом. Ранее URA.RU сообщало, что в СурГу подрались охранники за право сторожить вуз. Глава фирмы «Илир» посчитал, что руководство вуза расторгло с ним контракт незаконно, отказался покидать объект и продолжил выполнять обязательство по контракту.