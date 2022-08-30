На «курганской Рублевке» избрали главу округа. Фото

31 августа 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

И.о. главы Кетовского района Олег Язовских (в центре) победил на выборах на место главы округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогам выборов из двух кандидатов на должность главы Кетовского округа Курганской области победил Олег Язовских. Об этом сообщает заместитель председателя курганской областной думы Евгений Кафеев. «Состоялось заседание Кетовской окружной Думы по выборам главы Кетовского округа. По результатом тайного голосования единогласно выбран Язовских О.Н. Поздравляю!», — отмечает Кафеев. Конкурентом Язовских на выборах был Виктор Катков. До этого URA.RU писало, что Олег Язовских был назначен исполняющим обязанности главы Кетовского района с 15 января 2022 года, ранее он руководил Юргамышским муниципальным округом. После его назначения временно руководить Юргамышом назначили замглаву Анатолия Чеснокова. До Язовских Кетовским районом управлял Андрей Дружков в должности и. о. главы, он покинул пост по собственному желанию в июле 2021 года. В Кетово выбрали главу округа, им стал Олег Язовских Евгений Кафеев, соцсеть «ВКонтакте»

По итогам выборов из двух кандидатов на должность главы Кетовского округа Курганской области победил Олег Язовских. Об этом сообщает заместитель председателя курганской областной думы Евгений Кафеев. «Состоялось заседание Кетовской окружной Думы по выборам главы Кетовского округа. По результатом тайного голосования единогласно выбран Язовских О.Н. Поздравляю!», — отмечает Кафеев. Конкурентом Язовских на выборах был Виктор Катков. До этого URA.RU писало, что Олег Язовских был назначен исполняющим обязанности главы Кетовского района с 15 января 2022 года, ранее он руководил Юргамышским муниципальным округом. После его назначения временно руководить Юргамышом назначили замглаву Анатолия Чеснокова. До Язовских Кетовским районом управлял Андрей Дружков в должности и. о. главы, он покинул пост по собственному желанию в июле 2021 года.