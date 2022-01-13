Андрей Дружков ушел с поста и. о. главы Кетовского района по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Андрей Дружков ушел в отставку по собственному желанию. Решение районной думы об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Освободить от исполнения обязанностей главы Кетовского района Дружкова Андрея Владимировича в связи с увольнением по собственному желанию. Определить, что полномочия главы Кетовского района с 14 января 2022 года и до момента вступления в должность вновь избранного главы временно исполняет заместитель главы по социальной политике Корюкина Ирина Владимировна», — говорится в решении думы.

О том, что Дружков может покинуть свой пост в ближайшее время, ранее сообщали источники URA.RU. Он временно руководил Кетовским районом с июля 2021 года. До этого Дружков был главой Частоозерского района. На 12 ноября был назначен конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района, но он не состоялся, так как документы для участия в нем представили менее двух претендентов. Новый конкурс назначен на 15 марта.

Источники также отмечали, что новым главой Кетовского района могут назначить действующего главу Юргамышского района Олега Язовских. Сам Язовских тогда отказался комментировать URA.RU эту информацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам