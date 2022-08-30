Курганские студенты и школьники отправятся в экспедицию

В Санкт-Петербурге пройдет вторая Менделеевская экспедиция для студентов и школьников из шести регионов (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Студенты и школьники из Курганской области отправятся в Менделеевскую экологическую экспедицию в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в группе «Экотехнопарк Щучье» во «ВКонтакте».

«С 11 по 16 сентября состоится вторая ежегодная Менделеевская экологическая экспедиция, которая пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В научной программе примут участие школьники „Менделеевских классов“ и студенты вузов Консорциума „Передовые ЭкоТехнологии“ из шести регионов России: Курганской, Саратовской, Кировской, Иркутской, Нижегородской областей и Республики Удмуртия», — говорится в сообщении.

Ребята проведут учебные исследования по гидрогеологии и биоразнообразию. Им предстоит взять пробы воды из реки Невы, Финского залива, карты-накопителя полигона Красный Бор и сбросного канала Ленинградской атомной электростанции. А затем с использованием полевой лаборатории оценить степень загрязненности воды по физическим, химическим свойствам. На территории полигона «Красный Бор» участники изучат свойства глин как природного геомиграционного барьера.

В экспедицию поедут ученики школы №1 города Щучье Балашова Дарья, Спирина Ксения, Кашутина Александра, Исаков Сергей и руководитель группы Наталья Милица, а также студенты Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Моршинина Анастасия, Бородина Полина, Журавлев Артем и их руководитель Маргарита Литвиненко.

Менделеевскую эко экспедицию впервые провели в Год науки (2021) по инициативе Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации «Росатом») для популяризации направлений национального проекта «Экология». В прошлом году курганские ребята вместе с участниками из других регионов ездили на Байкал. Экспедиции продолжатся и в десятилетие науки и технологий в России (2022-2031), которое ранее объявил Владимир Путин. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.