Бастрыкин взял на контроль дело, где свердловчане избивали детей

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении детей. Речь идет об истории, где многодетных родителей из Екатеринбурга обвинили в пьянстве и в жестоком обращении с детьми.

«Председатель СК России поручил начальнику регионального СКР возбудить уголовное дело. На данный момент проводится проверка по информации о том, что екатеринбуржцы применяли физическое насилие к своим малолетним детям», — сказано в сообщении.

В СМИ писали, что в столице Урала у родителей забрали малышей из-за жестокого обращения. Специалисты выясняют все обстоятельства по данному инциденту.