Бастрыкин взял на контроль дело, где свердловчане избивали детей

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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении детей. Речь идет об истории, где многодетных родителей из Екатеринбурга обвинили в пьянстве и в жестоком обращении с детьми.

«Председатель СК России поручил начальнику регионального СКР возбудить уголовное дело. На данный момент проводится проверка по информации о том, что екатеринбуржцы применяли физическое насилие к своим малолетним детям», — сказано в сообщении.

В СМИ писали, что в столице Урала у родителей забрали малышей из-за жестокого обращения. Специалисты выясняют все обстоятельства по данному инциденту.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении детей. Речь идет об истории, где многодетных родителей из Екатеринбурга обвинили в пьянстве и в жестоком обращении с детьми. «Председатель СК России поручил начальнику регионального СКР возбудить уголовное дело. На данный момент проводится проверка по информации о том, что екатеринбуржцы применяли физическое насилие к своим малолетним детям», — сказано в сообщении. В СМИ писали, что в столице Урала у родителей забрали малышей из-за жестокого обращения. Специалисты выясняют все обстоятельства по данному инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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