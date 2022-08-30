Политолог: Трасс готовят для противостояния Британии и Евросоюза

Покровители министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую готовят на пост президента, согласны сплотиться ради противостояния Евросоюзу. Об этом сообщает политолог Дмитрий Солонников.
«Кандидатуру Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании продвигают влиятельные сторонники консерватизма, в целях которых прекратить подчинение страны Европейскому союзу и налаживание отношений с арабским миром», — поясняет Солонников в интервью Пятому телеканалу. По его словам, в настоящий момент консервативная партия Великобритании поделена на два лагеря: сторонники четкого консерватизма и более «либеральные» представители. У них разнятся мнения, но тем не менее, они готовы объединится ради того, чтобы продвинуть своего кандидата [Трасс].
Ранее Трасс поставила под угрозу отношения Британии и США. Трасс и ее команда временами были разочарованы нежеланием Вашингтона занять более жесткую позицию в отношении России.
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