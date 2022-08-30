Политолог: Трасс готовят для противостояния Британии и Евросоюза

30 августа 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс готовят на пост президента, чтобы сплотиться против ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Покровители министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую готовят на пост президента, согласны сплотиться ради противостояния Евросоюзу. Об этом сообщает политолог Дмитрий Солонников. «Кандидатуру Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании продвигают влиятельные сторонники консерватизма, в целях которых прекратить подчинение страны Европейскому союзу и налаживание отношений с арабским миром», — поясняет Солонников в интервью Пятому телеканалу. По его словам, в настоящий момент консервативная партия Великобритании поделена на два лагеря: сторонники четкого консерватизма и более «либеральные» представители. У них разнятся мнения, но тем не менее, они готовы объединится ради того, чтобы продвинуть своего кандидата [Трасс]. Ранее Трасс поставила под угрозу отношения Британии и США. Трасс и ее команда временами были разочарованы нежеланием Вашингтона занять более жесткую позицию в отношении России.

Покровители министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую готовят на пост президента, согласны сплотиться ради противостояния Евросоюзу. Об этом сообщает политолог Дмитрий Солонников. «Кандидатуру Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании продвигают влиятельные сторонники консерватизма, в целях которых прекратить подчинение страны Европейскому союзу и налаживание отношений с арабским миром», — поясняет Солонников в интервью Пятому телеканалу. По его словам, в настоящий момент консервативная партия Великобритании поделена на два лагеря: сторонники четкого консерватизма и более «либеральные» представители. У них разнятся мнения, но тем не менее, они готовы объединится ради того, чтобы продвинуть своего кандидата [Трасс]. Ранее Трасс поставила под угрозу отношения Британии и США. Трасс и ее команда временами были разочарованы нежеланием Вашингтона занять более жесткую позицию в отношении России.