Самолет, летевший в Екатеринбург, экстренно садится в Казани

31 августа 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Борт, летевший из Москвы в Екатеринбург экстренно садится в Казани (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет, следовавший рейсом Москва — Екатеринбург, направился в Казань для совершения экстренной посадки. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Пассажирский Airbus совершает экстренную посадку в Казани. Борт выполняет рейс Екатеринбург — Москва», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. А по данным издания «Москва24», причина экстренной посадки выясняется в настоящее время. Самолет подал сигнал тревоги над Марий Эл через час после вылета. Борт поменял курс на аэропорт Казани. Ранее URA.RU писало, что борта уральской авиакомпании массово не могут улететь из-за сбоев. Самолеты принадлежат авиакомпании «Уральские авиалинии».

Самолет, следовавший рейсом Москва — Екатеринбург, направился в Казань для совершения экстренной посадки. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Пассажирский Airbus совершает экстренную посадку в Казани. Борт выполняет рейс Екатеринбург — Москва», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. А по данным издания «Москва24», причина экстренной посадки выясняется в настоящее время. Самолет подал сигнал тревоги над Марий Эл через час после вылета. Борт поменял курс на аэропорт Казани. Ранее URA.RU писало, что борта уральской авиакомпании массово не могут улететь из-за сбоев. Самолеты принадлежат авиакомпании «Уральские авиалинии».