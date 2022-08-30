Тюменцы тратят больше денег на детей, чем москвичи

Тюменцы ежемесячно тратят на одного ребенка 20,3 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени зафиксированы самые высокие по России ежемесячные расходы на детей. Горожане тратят на одного ребенка 20,3 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании компании «Ингосстрах» и Финансового университета при правительстве РФ.

«В среднем российские семьи, имеющие детей до 18 лет, тратят в месяц на одного ребенка 11,7 тыс. рублей. Самые высокие ежемесячные расходы на ребенка отмечены в Тюмени — 20,3 тыс. рублей, в Москве — 15,8 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в приоритете у тюменцев находятся расходы на отдых детей (35,4%), музыкальные школы (21,3%) и оздоровление (18,7%). Лишь 3% семей готовы купить для ребенка полис страхования от несчастных случаев.

Опрос проводился в августе 2022 года. В нем приняли участие семьи из 37 городов России с населением более 500 тысяч человек. Половина опрошенных отметили, что за год траты на содержание ребенка выросли до полутора раз.

Ранее URA.RU писало, что расходы тюменцев на сборы детей в школу превысили прожиточный минимум, установленный в регионе. Это следует из опроса, который провели родители из Тобольска в социальных сетях.