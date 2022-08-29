Траты тюменцев на сборы в школу превысили прожиточный минимум

30 августа 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Траты на покупку необходимого к школе варьируются от 10 до 30 тысяч рублей на ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Для того, чтобы собрать ребенка в школу, жителям Тюменской области нужно потратить сумму, превышающую прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе. Это следует из опроса, который провели родители из Тобольска в социальных сетях. «Собирала детей в школу. Одежда на одного ребенка — 11 тысяч рублей, обувь — пять тысяч. Я в шоке, а еще канцелярия и прочие расходы. А сколько у вас ушло на новый учебный год?» — такой вопрос в группе «Типичный Тобольск» задала одна из жительниц города. Тоболяки активно поучаствовали в исследовании. Судя по ответам, стоимость стартового набора для начала учебного года, в среднем, составляет порядка 17 100 рублей, что на почти 3 400 рублей больше, чем прожиточный минимум на детей, установленный в Тюменской области (13 723 рубля). И не всегда в эту сумму входит все необходимое. «Два ребенка. По 20 тысяч рублей на каждого (без учета верхней одежды и канцелярии)», — поделился Андрей Петров. «Только форма 13 500, без обуви», — рассказал Андрей Мусорин. «30 000 с учетом одежды и обуви демисезонной», — отметила Екатерина Полуянова. «Не больше 10 тысяч рублей, не первый класс», — пишет Jane Fury. Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, о выплатах к началу учебного года для российских семей. Минимальный размер помощи предложили установить в сумме 21 850 рублей. В настоящее время документ рассматривается одним из комитетов. В прошлом году указом президента России семьи с детьми-школьниками получили по 10 тысяч рублей к началу учебного года. В 2022 году подобную меру поддержки получат школьники из ЛДНР, а также Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Что до россиян, то им продолжают выплату ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы собрать ребенка в школу, жителям Тюменской области нужно потратить сумму, превышающую прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе. Это следует из опроса, который провели родители из Тобольска в социальных сетях. «Собирала детей в школу. Одежда на одного ребенка — 11 тысяч рублей, обувь — пять тысяч. Я в шоке, а еще канцелярия и прочие расходы. А сколько у вас ушло на новый учебный год?» — такой вопрос в группе «Типичный Тобольск» задала одна из жительниц города. Тоболяки активно поучаствовали в исследовании. Судя по ответам, стоимость стартового набора для начала учебного года, в среднем, составляет порядка 17 100 рублей, что на почти 3 400 рублей больше, чем прожиточный минимум на детей, установленный в Тюменской области (13 723 рубля). И не всегда в эту сумму входит все необходимое. «Два ребенка. По 20 тысяч рублей на каждого (без учета верхней одежды и канцелярии)», — поделился Андрей Петров. «Только форма 13 500, без обуви», — рассказал Андрей Мусорин. «30 000 с учетом одежды и обуви демисезонной», — отметила Екатерина Полуянова. «Не больше 10 тысяч рублей, не первый класс», — пишет Jane Fury. Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, о выплатах к началу учебного года для российских семей. Минимальный размер помощи предложили установить в сумме 21 850 рублей. В настоящее время документ рассматривается одним из комитетов. В прошлом году указом президента России семьи с детьми-школьниками получили по 10 тысяч рублей к началу учебного года. В 2022 году подобную меру поддержки получат школьники из ЛДНР, а также Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Что до россиян, то им продолжают выплату ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет.