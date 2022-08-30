30 августа 2022

Губернатор Махонин подписал указ о масочном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Сначала масочный режим вернется в медучреждения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, которым частично возвращается масочный режим. Полная версия документа появилась в telegram-канале «Пермский край».

«Постановляю: обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края, использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания», — говорится в документе.

Носить маски в общественных местах — транспорте, магазинах, вокзалах и других местах — пока не обязательно, но рекомендовано. Ранее URA.RU сообщало, что основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, которым частично возвращается масочный режим. Полная версия документа появилась в telegram-канале «Пермский край». «Постановляю: обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края, использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания», — говорится в документе. Носить маски в общественных местах — транспорте, магазинах, вокзалах и других местах — пока не обязательно, но рекомендовано. Ранее URA.RU сообщало, что основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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