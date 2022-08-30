Губернатор Махонин подписал указ о масочном режиме

31 августа 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Сначала масочный режим вернется в медучреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, которым частично возвращается масочный режим. Полная версия документа появилась в telegram-канале «Пермский край». «Постановляю: обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края, использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания», — говорится в документе. Носить маски в общественных местах — транспорте, магазинах, вокзалах и других местах — пока не обязательно, но рекомендовано. Ранее URA.RU сообщало, что основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, которым частично возвращается масочный режим. Полная версия документа появилась в telegram-канале «Пермский край». «Постановляю: обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края, использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания», — говорится в документе. Носить маски в общественных местах — транспорте, магазинах, вокзалах и других местах — пока не обязательно, но рекомендовано. Ранее URA.RU сообщало, что основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом.