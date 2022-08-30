Губернатор Махонин подписал указ о масочном режиме

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, которым частично возвращается масочный режим. Полная версия документа появилась в telegram-канале «Пермский край».
«Постановляю: обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края, использовать средства индивидуальной защиты (маски) при посещении медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания», — говорится в документе.
Носить маски в общественных местах — транспорте, магазинах, вокзалах и других местах — пока не обязательно, но рекомендовано. Ранее URA.RU сообщало, что основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом.
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