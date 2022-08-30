Замначальника курганской полиции поехал на Северный Кавказ. Фото

31 августа 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

На Северном Кавказе наградили курганских сотрудников ППС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев посетил Республику Ингушетия, чтобы вручить награды сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС), которые находятся в командировке на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Накануне Дня патрульно-постовой службы замначальника полиции УМВД России по Курганской области полковник полиции Андрей Мамаев, прибывший в Республику Ингушетия, поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником. Он отметил, что зауральские полицейские на высоком профессиональном уровне решают задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении. 2 сентября исполнится 99 лет со дня образования ППС полиции. В рамках своего визита Андрей Мамаев вручил сотрудникам ППС почетные грамоты регионального УМВД, нагрудные знаки «За отличную службу в МВД», «Отличник полиции» и «Участник боевых действий». Двум сотрудникам в качестве поощрения также были присвоены специальные звания. Курганским сотрудникам ППС вручили награды за образцовую службу на Северном Кавказе Фото: УМВД России по Курганской области Два сотрудника ППС были поощрены специальными званиями Фото: УМВД России по Курганской области

Замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев посетил Республику Ингушетия, чтобы вручить награды сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС), которые находятся в командировке на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Накануне Дня патрульно-постовой службы замначальника полиции УМВД России по Курганской области полковник полиции Андрей Мамаев, прибывший в Республику Ингушетия, поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником. Он отметил, что зауральские полицейские на высоком профессиональном уровне решают задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении. 2 сентября исполнится 99 лет со дня образования ППС полиции. В рамках своего визита Андрей Мамаев вручил сотрудникам ППС почетные грамоты регионального УМВД, нагрудные знаки «За отличную службу в МВД», «Отличник полиции» и «Участник боевых действий». Двум сотрудникам в качестве поощрения также были присвоены специальные звания.