Куйвашев заявил о введении дистанта и масок в свердловских школах

31 августа 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Вводить дистанционное обучение в школах пока не собираются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Об этом он рассказал журналистам во время запуска трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. «Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. Если говорить о предстоящем учебном годе, то никаких ограничений с точки зрения дистанта мы вводить не собираемся. Есть четкий алгоритм», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Но подчеркнул, что возможно появятся карантинные мероприятия. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Об этом он рассказал журналистам во время запуска трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. «Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. Если говорить о предстоящем учебном годе, то никаких ограничений с точки зрения дистанта мы вводить не собираемся. Есть четкий алгоритм», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Но подчеркнул, что возможно появятся карантинные мероприятия. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.