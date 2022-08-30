30 августа 2022

Куйвашев заявил о введении дистанта и масок в свердловских школах

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Вводить дистанционное обучение в школах пока не собираются Фото:

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Об этом он рассказал журналистам во время запуска трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

«Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. Если говорить о предстоящем учебном годе, то никаких ограничений с точки зрения дистанта мы вводить не собираемся. Есть четкий алгоритм», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Но подчеркнул, что возможно появятся карантинные мероприятия.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение и обязательный масочный режим. Об этом он рассказал журналистам во время запуска трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. «Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. Если говорить о предстоящем учебном годе, то никаких ограничений с точки зрения дистанта мы вводить не собираемся. Есть четкий алгоритм», — передает слова Куйвашева корреспондент URA.RU. Но подчеркнул, что возможно появятся карантинные мероприятия. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также заявил, что школьники начнут учебный год за партами, а вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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