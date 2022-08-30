Роспотребнадзор ХМАО назвал города, где у школьников нашли вшей

31 августа 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Чаще всего педикулезом заболевают школьники от семи до 14 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пыть-Яхе, Мегионе, Нягани, Югорске, Радужном и Когалыме зафиксирован рост заболевания педикулезом по итогам 2021 года. Главной группой риска являются школьники в возрасте от семи до 14 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора ХМАО. «В 5-ти муниципальных образованиях был рост педикулеза: в Югорске, Радужном, Пыть-Яхе, Когалыме, Мегионе. В Лангепасе и Нягани — стабильно без динамики, в остальных муниципальных образованиях — снижение», — отмечают в окружном Роспотребнадзоре. Там также добавили, что по статистике, осенью основными очагами вспышек педикулеза оказываются школы. Причем, вшей туда приносят дети из вполне благополучных семей. Всего в Югре в 2021 году был зарегистрирован 231 случай заболевания педикулезом и есть тенденция к снижению заражения этой болезнью. Ранее URA.RU сообщало, что югорский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать при покупке неядовитые арбузы. Такие рекомендации санитарные врачи дали в связи с участившимися случаями нелегальной торговли.

В Пыть-Яхе, Мегионе, Нягани, Югорске, Радужном и Когалыме зафиксирован рост заболевания педикулезом по итогам 2021 года. Главной группой риска являются школьники в возрасте от семи до 14 лет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора ХМАО. «В 5-ти муниципальных образованиях был рост педикулеза: в Югорске, Радужном, Пыть-Яхе, Когалыме, Мегионе. В Лангепасе и Нягани — стабильно без динамики, в остальных муниципальных образованиях — снижение», — отмечают в окружном Роспотребнадзоре. Там также добавили, что по статистике, осенью основными очагами вспышек педикулеза оказываются школы. Причем, вшей туда приносят дети из вполне благополучных семей. Всего в Югре в 2021 году был зарегистрирован 231 случай заболевания педикулезом и есть тенденция к снижению заражения этой болезнью. Ранее URA.RU сообщало, что югорский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать при покупке неядовитые арбузы. Такие рекомендации санитарные врачи дали в связи с участившимися случаями нелегальной торговли.