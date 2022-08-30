На строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы ушло четыре года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев запустил трамвайную ветку Екатеринбург-Верхняя Пышма. Вместе с ним от станции «Фрезеровщиков» до конечной — «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме — проехались десяток топ-чиновников (включая мэров двух городов) и Андрей Козицын, бывший гендиректор УГМК, при котором реализовывался проект, передает корреспондент URA.RU.

На работы ушло четыре года, напомнил Куйвашев. «В мае [2022-го] была сдана строительная часть, с мая по август ветка проходила испытания. Насколько я помню, трамвай должен был проехать по ветке [в тестовом режиме] 20 тысяч раз», — сказал он.

Строительство трамвайной ветки считалось проблемой: власти переносили сроки открытия ветки несколько раз. Первой датой был еще ноябрь 2020-го.

В июле состоялась приемка путей — Госжилстройнадзором. Все это время мэрия Екатеринбурга готовила разрешение на ввод трамвайной линии в эксплуатацию и передавала землю под путями в собственность региона. Предполагается, что ветка Екатеринбург — Верхняя Пышма ежедневно будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут. Курсировать по линии будут трамваи «Львенок», выпущенные московским предприятием «ПК Транспортные системы».

Название трамвая красуется на лобовом стекле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

По пути можно зарядить телефон прямо в трамвае Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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