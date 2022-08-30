Глава МЧС России едет в Екатеринбург

31 августа 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Александр Куренков возглавил МЧС России в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 2 сентября. Эту информацию URA.RU подтвердили в главном управлении ведомства по Свердловской области. Ожидается, что Куренков, помимо протокольных мероприятий, встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. «С рабочим визитом Екатеринбург посетит министр Александр Куренков. В программе визита — участие в торжественной церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, вручение государственных наград сотрудникам ГУ МЧС России по Свердловской области, особо отличившимся при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в пресс-службе областного управления. Предполагается, что отдельно Куренков проведет совещание с первыми лицами Свердловской области. Кто именно приглашен к общению, официально не заявляется. Источник URA.RU во власти уточнил, что губернатор Куйвашев планирует лично встретиться с федеральным министром. Куренков возглавляет МЧС России последние несколько месяцев. В мае его кандидатуру на этот пост выдвинул президент РФ Владимир Путин. Предыдущий министр Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.

Руководитель МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков приедет в Екатеринбург с рабочим визитом 2 сентября. Эту информацию URA.RU подтвердили в главном управлении ведомства по Свердловской области. Ожидается, что Куренков, помимо протокольных мероприятий, встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. «С рабочим визитом Екатеринбург посетит министр Александр Куренков. В программе визита — участие в торжественной церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, вручение государственных наград сотрудникам ГУ МЧС России по Свердловской области, особо отличившимся при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в пресс-службе областного управления. Предполагается, что отдельно Куренков проведет совещание с первыми лицами Свердловской области. Кто именно приглашен к общению, официально не заявляется. Источник URA.RU во власти уточнил, что губернатор Куйвашев планирует лично встретиться с федеральным министром. Куренков возглавляет МЧС России последние несколько месяцев. В мае его кандидатуру на этот пост выдвинул президент РФ Владимир Путин. Предыдущий министр Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.