Шольц заявил, что немцы в долгу перед Горбачевым

Германия склоняется перед Горбачевым, сообщил Шольц Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Германия находится в огромном долгу перед бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.



«Мы, немцы, в огромном долгу перед ним — потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии», — написал Шольц в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории России). Канцлер Германии также отметил, что Горбачев «не получил того уважения и признательности, которых он заслуживает» на своей родине. Шольц добавил, что «Германия склоняется» перед первым президентом СССР.

Ранее стало известно о смерти Михаила Горбачева. Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице.