Шольц заявил, что немцы в долгу перед Горбачевым

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Сток Горбачев Михаил, flickr. Москва, горбачев михаил
Германия склоняется перед Горбачевым, сообщил Шольц Фото:

Германия находится в огромном долгу перед бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.


«Мы, немцы, в огромном долгу перед ним — потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии», — написал Шольц в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории России). Канцлер Германии также отметил, что Горбачев «не получил того уважения и признательности, которых он заслуживает» на своей родине. Шольц добавил, что «Германия склоняется» перед первым президентом СССР.

Ранее стало известно о смерти Михаила Горбачева. Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице.

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Германия находится в огромном долгу перед бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Мы, немцы, в огромном долгу перед ним — потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии», — написал Шольц в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории России). Канцлер Германии также отметил, что Горбачев «не получил того уважения и признательности, которых он заслуживает» на своей родине. Шольц добавил, что «Германия склоняется» перед первым президентом СССР. Ранее стало известно о смерти Михаила Горбачева. Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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