Жителей из ХМАО заманивают на несуществующую работу на Украине

31 августа 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Мошенники получают личные данные жителей ХМАО, приглашая их на несуществующую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объявления о поиске людей в ХМАО для охраны школ и соцобъектов на Донбассе являются мошенническими схемами. Об этом URA.RU рассказал специалист в области личной охраны и безопасности, инструктор-консультант частных охранных предприятий, Владимир П. «Эти объявления, можно смело назвать мошенническими и противозаконными. Сейчас на территории ДНР, а именно в городе Мариуполе, действительно развернуты несколько крупных строительств и восстановительных комплексов из Санкт Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов. Но никаких потребностей в сотрудниках охраны они, насколько нам известно, не испытывают» — сказал эксперт. По словам Владимира, сегодня строительные организации и стройки охраняются бойцами народной милиции ДНР и Донецкой комендатуры, из числа местных жителей. Такая же ситуация и в других организациях, в школах и учреждениях. Мэрия Мариуполя охраняется бойцами той же народной милиции из числа местных жителей, с правом ношения огнестрельного оружия. «Исходя из здравой логики, никто не позволит себе такую роскошь, как найм обычных сторожей на шлагбаум из России, когда на местах есть десятки желающих получить работу из бывших сотрудников милиции, МЧС и других служб ДНР. Призываем быть бдительными и ни в коем случае не передавать свои личные данные, не реагировать доверительно на подобные объявления, не убедившись в их соответствии с реальностью и законом», — заключил спикер. Ранее URA.RU писало, что в сети появились объявления о поиске людей из ХМАО для охраны школ Донбасса за 170 тысяч рублей. Работодатель обещал предоставить согласившимся проживание и питание за счет организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объявления о поиске людей в ХМАО для охраны школ и соцобъектов на Донбассе являются мошенническими схемами. Об этом URA.RU рассказал специалист в области личной охраны и безопасности, инструктор-консультант частных охранных предприятий, Владимир П. «Эти объявления, можно смело назвать мошенническими и противозаконными. Сейчас на территории ДНР, а именно в городе Мариуполе, действительно развернуты несколько крупных строительств и восстановительных комплексов из Санкт Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов. Но никаких потребностей в сотрудниках охраны они, насколько нам известно, не испытывают» — сказал эксперт. По словам Владимира, сегодня строительные организации и стройки охраняются бойцами народной милиции ДНР и Донецкой комендатуры, из числа местных жителей. Такая же ситуация и в других организациях, в школах и учреждениях. Мэрия Мариуполя охраняется бойцами той же народной милиции из числа местных жителей, с правом ношения огнестрельного оружия. «Исходя из здравой логики, никто не позволит себе такую роскошь, как найм обычных сторожей на шлагбаум из России, когда на местах есть десятки желающих получить работу из бывших сотрудников милиции, МЧС и других служб ДНР. Призываем быть бдительными и ни в коем случае не передавать свои личные данные, не реагировать доверительно на подобные объявления, не убедившись в их соответствии с реальностью и законом», — заключил спикер. Ранее URA.RU писало, что в сети появились объявления о поиске людей из ХМАО для охраны школ Донбасса за 170 тысяч рублей. Работодатель обещал предоставить согласившимся проживание и питание за счет организации.