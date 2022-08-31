ЕР предложила новые льготы для инвалидов боевых действий

«Единая Россия» предложила дать право на бесплатное соцобслуживание инвалидам боевых действий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Партия «Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий, в том числе участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, который является одним из авторов инициативы.

«В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект „Единой России“ сделает эти региональные практики общефедеральным правилом», — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.

В случае одобрения инициативы право на социальное обслуживание будет у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников спецоперации, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. По словам Турчака, ветеранам положено соцобслуживание, но сейчас за него нужно платить. Бесплатное соцобслуживание для отдельных категорий граждан есть только в некоторых российских регионах.

Сейчас такая мера поддержки положена несовершеннолетним, а также людям, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфликтов. В их числе и те, у кого среднедушевой доход меньше предельной величины для региона. Авторами законопроекта являются сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артем Туров, Артем Бичаев и Игорь Кастюкевич.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью являются демилитаризация и денацификация Украины. В России действует закон, по которому участники спецоперации на Украине приравнены к инвалидам и ветеранам боевых действий. Также этот статус дали гражданским специалистам из РФ, которые работают в ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ разрабатывают законопроект о пенсиях по потере кормильцев для нетрудоспособных членов семей добровольцев, которые погибли в ходе спецоперации.