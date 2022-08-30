В Челябинске новый хот-дог назвали именем журналиста

Челябинский журналист Александр Файрузов обожает хот-доги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ресторатор из Челябинска Кирилл Кожевников назвал хот-дог в честь челябинского журналиста Александра Файрузова. Об этом URA.RU 31 августа рассказал Файрузов, отметив, что новый фирменный фаст-фуд продается за 450 рублей.

«Кирилл Кожевников в своем новом заведении „Хотдог Бро“ назвал блюдо в мою честь. Только что принес хот-дог „Файрузов“ домой на обед и собираюсь его вкусить. Это видимо месть Кирилла за мой троллинг, что я его раньше в шутку укорял, что мне не удавалось попробовать его хот-доги», — рассказал URA.RU журналист.

Файрузов отметил, что вместе с Кожевниковым они играют в интеллектуальную игру «Мозгобойня» в команде «Яблоко Ньютона». И ресторатор уже ранее называл свой бургер в честь члена команды, предпринимателя и дизайнера Александра Кайнова.

«Ранее мы с друзьями подбивали Кирилла делать хот-доги и шаурму. От шаурмы он продолжает открещиваться. Видимо, зная мою любовь к хот-догам, он решил назвать это блюдо в мою честь», — заявил Файрузов.

Согласно меню, хот-дог «Файрузов» приготовлен из булочки, колбаски, лисички, маринованного лука и сыра пармезан. Блюдо также приправлено горчицей, кетчупом и трюфельным маслом.