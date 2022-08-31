Сенатор Нарусова: Горбачев мог сохранить СССР

31 августа 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Горбачева не хотел гражданской войны с Ельциным, напомнила Людмила Нарусова Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0) Экс-президент Михаил Горбачев мог сохранить СССР, так как Беловежское соглашение было незаконно, об этом его предупреждал мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Таким рассказом в беседе с URA.RU поделилась член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, жена первого и единственного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова. «Я вспоминаю конец декабря 1991 года, Беловежские соглашения, которые собирался подписывать Ельцин. Я помню, как мой муж Анатолий Собчак пришел к Горбачеву и сказал: „Михаил Сергеевич, я юрист и говорю вам, что у нас на руках есть результаты общесоюзного референдума, где был вопрос, сохранить Советский Союз или нет. Результат ‚да‘. И у нас на руках этот документ, легитимный документ. Поэтому все, что происходит в Беловежье, это незаконно, это равносильно государственному перевороту, потому что это игнорирование результатов главного общесоюзного референдума“. Но здесь Горбачев оказался слаб и не смог воспользоваться тем, что он и президент страны, и верховный главнокомандующий», — объяснила Людмила Нарусова. При этом сенатор подчеркнула, что своим решением Горбачев смог избежать конфликта с будущим первым президентом РФ Борисом Ельциным. «Михаил Сергеевич ответил: „Ну не будем же мы гражданскую войну с Ельциным начинать“. Это тоже очень важный факт, который хорошо его характеризует, потому что избежать крови при политическом противостоянии было очень важно. В последующем политики, как вы знаете, крови не избегали и не боялись. Начнем с расстрела Белого дома в 1993 году. И вот все это не оценено. Но, я думаю, ему все зачтется. Все, что он сделал, было для того, чтобы действительно перевернуть нашу страну и перевернуть общественно-экономическую формацию. Благодаря ему мы ушли от коммунистического прошлого», — отметила Нарусова. Собеседник агентства добавила, что Горбачев очень много сделал для страны. «Хочу напомнить, что Горбачев вернул академика Сахарова из ссылки, именно он вывел войска из Афганистана и прекратил бессмысленную убийственную войну, создал закон о въезде и выезде, благодаря которому открылся „железный занавес“, и мы стали ездить по всему миру. Именно при Горбачеве была свобода прессы, свобода печати и свобода волеизъявления. А ему приписывали и развал СССР, который произошел благодаря путчистам 1991 года, и сложности перестройки, которая неизбежна в любом историческом развитии, поэтому трагедия его в неблагодарности, которая вслед Горбачеву посылалась», — заявила она. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа на 92 году жизни. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-президент Михаил Горбачев мог сохранить СССР, так как Беловежское соглашение было незаконно, об этом его предупреждал мэр Ленинграда Анатолий Собчак. Таким рассказом в беседе с URA.RU поделилась член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, жена первого и единственного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова. «Я вспоминаю конец декабря 1991 года, Беловежские соглашения, которые собирался подписывать Ельцин. Я помню, как мой муж Анатолий Собчак пришел к Горбачеву и сказал: „Михаил Сергеевич, я юрист и говорю вам, что у нас на руках есть результаты общесоюзного референдума, где был вопрос, сохранить Советский Союз или нет. Результат ‚да‘. И у нас на руках этот документ, легитимный документ. Поэтому все, что происходит в Беловежье, это незаконно, это равносильно государственному перевороту, потому что это игнорирование результатов главного общесоюзного референдума“. Но здесь Горбачев оказался слаб и не смог воспользоваться тем, что он и президент страны, и верховный главнокомандующий», — объяснила Людмила Нарусова. При этом сенатор подчеркнула, что своим решением Горбачев смог избежать конфликта с будущим первым президентом РФ Борисом Ельциным. «Михаил Сергеевич ответил: „Ну не будем же мы гражданскую войну с Ельциным начинать“. Это тоже очень важный факт, который хорошо его характеризует, потому что избежать крови при политическом противостоянии было очень важно. В последующем политики, как вы знаете, крови не избегали и не боялись. Начнем с расстрела Белого дома в 1993 году. И вот все это не оценено. Но, я думаю, ему все зачтется. Все, что он сделал, было для того, чтобы действительно перевернуть нашу страну и перевернуть общественно-экономическую формацию. Благодаря ему мы ушли от коммунистического прошлого», — отметила Нарусова. Собеседник агентства добавила, что Горбачев очень много сделал для страны. «Хочу напомнить, что Горбачев вернул академика Сахарова из ссылки, именно он вывел войска из Афганистана и прекратил бессмысленную убийственную войну, создал закон о въезде и выезде, благодаря которому открылся „железный занавес“, и мы стали ездить по всему миру. Именно при Горбачеве была свобода прессы, свобода печати и свобода волеизъявления. А ему приписывали и развал СССР, который произошел благодаря путчистам 1991 года, и сложности перестройки, которая неизбежна в любом историческом развитии, поэтому трагедия его в неблагодарности, которая вслед Горбачеву посылалась», — заявила она. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа на 92 году жизни. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.