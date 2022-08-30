В Кургане проводят закрытое совещание с бизнесменом из Москвы

В Курган приехал президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Он принимает участие в закрытом совещании с замгубернатора региона по экономическим вопросам Владимиром Архиповым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В правительстве Курганской области проходит закрытое совещание. В нем участвует президент „Деловой России“ Павел Титов, замгубернатора региона по экономическим вопросам Владимир Архипов, директор областного департамента финансов Сергей Гаврин, а также IT-директор международного сервиса заказа такси „Максим“ Игорь Татаринцев», — рассказал корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают визита сына бизнес-омбудсмена при Путине. По информации инсайдеров, президент «Деловой России» Павел Титов в рамках рабочей поездки встретится с местным бизнес-сообществом и посетит индустриальные парки Кургана.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»