30 августа 2022

В Кургане проводят закрытое совещание с бизнесменом из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деловая Россия. Павел Титов. Курган
В Кургане с рабочим визитом приехал президент «Деловой России» Павел Титов Фото:

В Курган приехал президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Он принимает участие в закрытом совещании с замгубернатора региона по экономическим вопросам Владимиром Архиповым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В правительстве Курганской области проходит закрытое совещание. В нем участвует президент „Деловой России“ Павел Титов, замгубернатора региона по экономическим вопросам Владимир Архипов, директор областного департамента финансов Сергей Гаврин, а также IT-директор международного сервиса заказа такси „Максим“ Игорь Татаринцев», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают визита сына бизнес-омбудсмена при Путине. По информации инсайдеров, президент «Деловой России» Павел Титов в рамках рабочей поездки встретится с местным бизнес-сообществом и посетит индустриальные парки Кургана.

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В Курган приехал президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Он принимает участие в закрытом совещании с замгубернатора региона по экономическим вопросам Владимиром Архиповым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В правительстве Курганской области проходит закрытое совещание. В нем участвует президент „Деловой России“ Павел Титов, замгубернатора региона по экономическим вопросам Владимир Архипов, директор областного департамента финансов Сергей Гаврин, а также IT-директор международного сервиса заказа такси „Максим“ Игорь Татаринцев», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидают визита сына бизнес-омбудсмена при Путине. По информации инсайдеров, президент «Деловой России» Павел Титов в рамках рабочей поездки встретится с местным бизнес-сообществом и посетит индустриальные парки Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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