Германия приостановила облегченный визовый режим с Россией

30 августа 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Приостановление соглашения не позволит россиянам получать многолетние шенгенские визы со стороны Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германия приостановила действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином. «Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», — заявила Бербок. Министр иностранных дел Германии также добавила, что этот шаг исключит получение гражданами России со стороны Германии многолетних шенгенских виз. В будущем власти стран Евросоюза будут более тщательно проверять цель получения визы россиянами, отметила Бербок. Представитель Германии заметила, что некоторые страны ЕС требуют полностью прекратить выдачу виз россиянам, тогда как другие государства, напротив, полагают, что подобный шаг нецелесообразен. Приостановление соглашения об облегчении визового режима с Россией — одна из санкционных мер в отношении РФ после начала ей спецоперации на территории Украины. Ранее стало известно о том, что Евросоюз не поддержал президента Украины Владимира Зеленского с предложением о полном запрете выдачи европейских виз россиянам. Вместо этого ЕС решила замедлять процедуру выдачи соответствующих документов.

Германия приостановила действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином. «Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», — заявила Бербок. Министр иностранных дел Германии также добавила, что этот шаг исключит получение гражданами России со стороны Германии многолетних шенгенских виз. В будущем власти стран Евросоюза будут более тщательно проверять цель получения визы россиянами, отметила Бербок. Представитель Германии заметила, что некоторые страны ЕС требуют полностью прекратить выдачу виз россиянам, тогда как другие государства, напротив, полагают, что подобный шаг нецелесообразен. Приостановление соглашения об облегчении визового режима с Россией — одна из санкционных мер в отношении РФ после начала ей спецоперации на территории Украины. Ранее стало известно о том, что Евросоюз не поддержал президента Украины Владимира Зеленского с предложением о полном запрете выдачи европейских виз россиянам. Вместо этого ЕС решила замедлять процедуру выдачи соответствующих документов.