Главы МИД Франции и Венгрии против запрета виз россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
В Бельгии и Франции не хотят ограничивать визовый режим для россиян Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Франции Катрин Колонна отказались поддержать запрет на выдачу виз россиянам. Об этом они заявили перед заседанием глав МИД стран ЕС.

«Я не думаю, что запрет на визы [для россиян] — это подходящее решение в текущих обстоятельствах», — приводит РИА «Новости» слова Сийярто. В свою очередь, Колонна утверждает, что в вопросах выдачи виз надо разделять мнение властей и остальных жителей страны. При этом она уточнила, что Франция хочет продолжать поддерживать связи с российским народом. Трансляция заседания велась на сайте Еврокомиссии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЕС хотят исключить молодых россиян из любых визовых ограничений. Западные страны вводят санкции в отношении РФ, в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель, которой — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Франции Катрин Колонна отказались поддержать запрет на выдачу виз россиянам. Об этом они заявили перед заседанием глав МИД стран ЕС. «Я не думаю, что запрет на визы [для россиян] — это подходящее решение в текущих обстоятельствах», — приводит РИА «Новости» слова Сийярто. В свою очередь, Колонна утверждает, что в вопросах выдачи виз надо разделять мнение властей и остальных жителей страны. При этом она уточнила, что Франция хочет продолжать поддерживать связи с российским народом. Трансляция заседания велась на сайте Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЕС хотят исключить молодых россиян из любых визовых ограничений. Западные страны вводят санкции в отношении РФ, в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель, которой — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...