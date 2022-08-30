Главы МИД Франции и Венгрии против запрета виз россиянам

30 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

В Бельгии и Франции не хотят ограничивать визовый режим для россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Франции Катрин Колонна отказались поддержать запрет на выдачу виз россиянам. Об этом они заявили перед заседанием глав МИД стран ЕС. «Я не думаю, что запрет на визы [для россиян] — это подходящее решение в текущих обстоятельствах», — приводит РИА «Новости» слова Сийярто. В свою очередь, Колонна утверждает, что в вопросах выдачи виз надо разделять мнение властей и остальных жителей страны. При этом она уточнила, что Франция хочет продолжать поддерживать связи с российским народом. Трансляция заседания велась на сайте Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЕС хотят исключить молодых россиян из любых визовых ограничений. Западные страны вводят санкции в отношении РФ, в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель, которой — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Франции Катрин Колонна отказались поддержать запрет на выдачу виз россиянам. Об этом они заявили перед заседанием глав МИД стран ЕС. «Я не думаю, что запрет на визы [для россиян] — это подходящее решение в текущих обстоятельствах», — приводит РИА «Новости» слова Сийярто. В свою очередь, Колонна утверждает, что в вопросах выдачи виз надо разделять мнение властей и остальных жителей страны. При этом она уточнила, что Франция хочет продолжать поддерживать связи с российским народом. Трансляция заседания велась на сайте Еврокомиссии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЕС хотят исключить молодых россиян из любых визовых ограничений. Западные страны вводят санкции в отношении РФ, в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель, которой — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.