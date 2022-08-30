Глава «Деловой России» оценил детище Шумкова

31 августа 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Лидер «Деловой России» вдохновился курганскими предприятиями по производству вездеходов и батареек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов похвалил курганские индустриальные парки, создание которых лоббирует губернатор Вадим Шумков. Титов отметил, что у предприятий есть отличные возможности, чтобы дорасти до мирового рынка. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU c пресс-конференции. «Я приятно удивлен индустриальными парками и производствами, которые успел увидеть, а именно производство батареек и вездеходов. И, хотя программа еще не закончена, будем смотреть еще производства, я уже вдохновился чуть-чуть тем, что увидел», — говорит Титов. Также он отметил, что увиденные предприятия не являются крупными заводами, но они имеют все шансы и возможности, чтобы стать таковыми, а в дальнейшем — выйти на международный рынок. В том числе он сообщил, что приехал оценить обстановку в регионе, чтобы доложить об этом на федеральном уровне. «Мы приехали брать срез для федеральной повестки. Как общественная организация в тандеме с регионом мы можем поставить вопросы перед федеральными властями», — заявил Титов. Ранее URA.RU писало, что совещание с Павлом Титовым и замгубернатора Курганской области проходило в закрытом формате. В том числе на заседании присутствовал директор областного департамента финансов Сергей Гаврин, а также IT-директор международного сервиса заказа такси «Максим» Игорь Татаринцев.

Президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов похвалил курганские индустриальные парки, создание которых лоббирует губернатор Вадим Шумков. Титов отметил, что у предприятий есть отличные возможности, чтобы дорасти до мирового рынка. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU c пресс-конференции. «Я приятно удивлен индустриальными парками и производствами, которые успел увидеть, а именно производство батареек и вездеходов. И, хотя программа еще не закончена, будем смотреть еще производства, я уже вдохновился чуть-чуть тем, что увидел», — говорит Титов. Также он отметил, что увиденные предприятия не являются крупными заводами, но они имеют все шансы и возможности, чтобы стать таковыми, а в дальнейшем — выйти на международный рынок. В том числе он сообщил, что приехал оценить обстановку в регионе, чтобы доложить об этом на федеральном уровне. «Мы приехали брать срез для федеральной повестки. Как общественная организация в тандеме с регионом мы можем поставить вопросы перед федеральными властями», — заявил Титов. Ранее URA.RU писало, что совещание с Павлом Титовым и замгубернатора Курганской области проходило в закрытом формате. В том числе на заседании присутствовал директор областного департамента финансов Сергей Гаврин, а также IT-директор международного сервиса заказа такси «Максим» Игорь Татаринцев.