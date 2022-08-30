Новому директору провластного СМИ достался убыточный холдинг. Инфографика

31 августа 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Два года подряд издательский дом «Новый мир» фиксирует убыток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На место исполняющего обязанности генерального директора правительственного издательского дома «Новый мир» вместо Александра Скорбенко принят Дмитрий Пилигримов, об этом говорится на портале СБИС. По мнению инсайдера из медиасферы, Пилигримов получил холдинг с нерешенными проблемами районных газет и убыточными счетами. «Холдинг не генерирует прибыль, он несколько лет работает в минус, а после присоединения районок, газеты стали перетягивать финансы на себя. В том числе некоторым округам купили машины, чтобы журналисты ездили по району и развозили газеты. Но часть авто сломалась, а некоторым округам не досталось ничего, поэтому они вынуждены передвигаться самостоятельно», — сообщает источник. По его мнению, Пилигримову предстоит много работы. По данным сайта «Федеральное Казначейство России», доходы и расходы холдинга на 16 марта 2021 года составляли 29,8 млн руб. и 31 млн руб. соответственно (разница в 1,1 млн р.). Затем 1 июня 2021 года произошло объединение издательского дома с районными газетами. Это привело почти к трехкратному увеличению расходов. По открытым данным, на 31 декабря 2021 года доходы холдинга составили 81,8 млн руб., а расходы — 96,9 млн руб. (минус 15,5 млн руб.). До реорганизации 19 районных газет суммарно зарабатывали 45,5 млн руб. Наибольший доход приносили пять — в Далматово (5,3 млн руб.), Петухово (4,4 млн руб.), Лебяжье (3,7 млн руб.), Катайске (3,2 млн руб.), Куртамыше (2,8 млн руб.). Меньше всего доходы были у звериноголовской газеты — 575 тысяч руб. «Несколько хорошо работающих редакций тащат на себе расходы по остальным. Новому главреду „Нового мира“ надо будет постараться наладить финансовую сторону, чтобы она была равномерной», — уточнил инсайдер. В районных редакциях, говорят источники, есть проблемы с автомобилями. Они связаны с процедурами передачи транспорта холдингу. В мишкинской газете «Искра» подтвердили URA.RU, что редакционная машина сломана и не работает уже несколько месяцев. Оплачивать ремонт пока нет возможности. Один из сотрудников газеты «Звериноголовские вести» рассказал, что рабочего автомобиля и водителя нет, поэтому приходится развозить газеты на личном транспорте. При этом редактор Марина Орлова от комментариев отказалась. Поступали ли жалобы на транспорт и работу редакций в курганский Союз журналистов (куда входят почти все руководители районок) узнать не удалось — председатель Союза Ирина Борисова от комментариев отказалась. Получить комментарии нового руководителя холдинга Пилигримова также не получилось — в приемной не ответили на звонок. До этого URA.RU писало, что перед у учредителей издательского дома «Новый мир» были претензии к Скорбенко, особенно к финансовой составляющей работы холдинга и вошедших в него районных газет. Несмотря на то, что Скорбенко помогал районкам восстановиться после реорганизации, ни одно издание не вступилось за него, когда его решили уволить. Убыток холдинга «Издательский дом «Новый мир» на конец 2021 год составил -15,5 млн рублей URA.RU Меньше всего из газет зарабатывали «Звериноголовские вести» — 575 тысяч рублей URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На место исполняющего обязанности генерального директора правительственного издательского дома «Новый мир» вместо Александра Скорбенко принят Дмитрий Пилигримов, об этом говорится на портале СБИС. По мнению инсайдера из медиасферы, Пилигримов получил холдинг с нерешенными проблемами районных газет и убыточными счетами. «Холдинг не генерирует прибыль, он несколько лет работает в минус, а после присоединения районок, газеты стали перетягивать финансы на себя. В том числе некоторым округам купили машины, чтобы журналисты ездили по району и развозили газеты. Но часть авто сломалась, а некоторым округам не досталось ничего, поэтому они вынуждены передвигаться самостоятельно», — сообщает источник. По его мнению, Пилигримову предстоит много работы. По данным сайта «Федеральное Казначейство России», доходы и расходы холдинга на 16 марта 2021 года составляли 29,8 млн руб. и 31 млн руб. соответственно (разница в 1,1 млн р.). Затем 1 июня 2021 года произошло объединение издательского дома с районными газетами. Это привело почти к трехкратному увеличению расходов. По открытым данным, на 31 декабря 2021 года доходы холдинга составили 81,8 млн руб., а расходы — 96,9 млн руб. (минус 15,5 млн руб.). До реорганизации 19 районных газет суммарно зарабатывали 45,5 млн руб. Наибольший доход приносили пять — в Далматово (5,3 млн руб.), Петухово (4,4 млн руб.), Лебяжье (3,7 млн руб.), Катайске (3,2 млн руб.), Куртамыше (2,8 млн руб.). Меньше всего доходы были у звериноголовской газеты — 575 тысяч руб. «Несколько хорошо работающих редакций тащат на себе расходы по остальным. Новому главреду „Нового мира“ надо будет постараться наладить финансовую сторону, чтобы она была равномерной», — уточнил инсайдер. В районных редакциях, говорят источники, есть проблемы с автомобилями. Они связаны с процедурами передачи транспорта холдингу. В мишкинской газете «Искра» подтвердили URA.RU, что редакционная машина сломана и не работает уже несколько месяцев. Оплачивать ремонт пока нет возможности. Один из сотрудников газеты «Звериноголовские вести» рассказал, что рабочего автомобиля и водителя нет, поэтому приходится развозить газеты на личном транспорте. При этом редактор Марина Орлова от комментариев отказалась. Поступали ли жалобы на транспорт и работу редакций в курганский Союз журналистов (куда входят почти все руководители районок) узнать не удалось — председатель Союза Ирина Борисова от комментариев отказалась. Получить комментарии нового руководителя холдинга Пилигримова также не получилось — в приемной не ответили на звонок. До этого URA.RU писало, что перед у учредителей издательского дома «Новый мир» были претензии к Скорбенко, особенно к финансовой составляющей работы холдинга и вошедших в него районных газет. Несмотря на то, что Скорбенко помогал районкам восстановиться после реорганизации, ни одно издание не вступилось за него, когда его решили уволить.