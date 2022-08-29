В Кургане главу правительственного СМИ окончательно уволили

Александр Скорбенко больше не руководит курганским издательским домом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане медиаменеджера Александра Скорбенко окончательно уволили из издательского дома «Новый мир», где он ранее занимал должность исполняющего обязанности гендиректора. Об этом URA.RU рассказали источники из журналистского сообщества. Учредителем СМИ является правительство области.

«Александра Скорбенко окончательно отправили в отставку. После того как он перестал быть руководителем, его понизили, определив в отдел рекламы. Но оттуда, говорят, тоже уволили. Жаль, что хороший журналист, вероятнее всего, уедет обратно в Тюмень», — сообщил один из инсайдеров.

Другой источник из сферы массмедиа добавил, что со стороны учредителя к Скорбенко были серьезные замечания. «В частности, претензии к финансовой составляющего работы холдинга и вошедших в его состав районных газет, и к тому, что пишут газеты. В свое время он помог им минимизировать негатив от потери самостоятельности при газетной реформе. Однако сейчас ни одна из районок, почему-то, не вступилась за руководителя. Как и курганский Союз журналистов. Его глава Ирина Борисова отмечала недавно в своих соцсетях, что Союз тесно сотрудничал со Скорбенко в сложные для районок времена. Вероятно, курганский СЖ молчит, потому что Скорбенко не был его членом», — поделился инсайдер.

Борисова уточнила, что Союз журналистов кадровыми вопросами холдинга не занимается. Добавила, что руководителя ИД назначает учредитель — департамент информационной и внутренней политики.

Дозвониться до издательского дома «Новый мир» по номерам, которые указаны в открытых источниках, не удалось. Личного номера Скорбенко в распоряжении редакции нет. Сообщение от корреспондента агентства в социальной сети «ВКонтакте» он на момент публикации не прочитал.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, которая сложилась в холдинге. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что об отставке Скорбенко заговорили в середине августа. Тогда источники сообщали, что к управлению ИД могут вернуть Дмитрия Пилигримова, который недолгое время возглавлял «Новый мир» несколько лет назад. Медиаменеджер возглавил правительственное издание в июле прошлого года.