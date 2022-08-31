Ирина Текслер заявила, что учеба в вузе, это лучшие годы ее жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер пообещала студентам Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) денежные премии за самые лучшие социальные инициативы. Об этом она заявила, выступая на сцене ЮУрГУ перед первокурсниками вуза, передает корреспондент URA.RU.

«ЮУрГУ, это один из самый крупных и лучших университетов страны. Для вас, мои дорогие студенты, хочу анонсировать новую премию фонда, которая называется „Двигая Че“. По ее итогам 30 финалистов получат по 35 тысяч рублей каждый. Премия вручается за новые идеи в социальных, культурных и образовательных инициативах на благо области — принимайте участие!», — обратилась к студентам Текслер.

Учредитель фонда также рассказала, что часто вспоминает свои студенческие годы. Это время Ирина Текслер назвала самыми яркими и лучшими годами своей жизни, насыщенной новые друзьями.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

Студентам ЮУрГУ супруга губернатора Ирина Текслер анонсировала новую премию фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для студентов ЮУрГУ организовали концертную программу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU