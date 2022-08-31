Аналитик Муртазин назвал причины внезапного отключения смартфона

Смартфон может самопроизвольно выключиться по техническим и программным причинам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самопроизвольное отключение смартфона может быть связано с работой контактов аккумулятора, его перегревом, а также из-за установленных программ, которые приводят к некорректной работе гаджета. Об этом URA.RU рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Люди очень часто ставят всевозможный софт, который мягко говоря приводит к частичной неработоспособности телефона. Этот софт между собой конфликтует. Самая частая история, на Android, например, человек ставит параллельно три оболочки (программные модификации, которые устанавливаются поверх стокового Android — прим. URA.RU), они между собой конфликтуют, аппарат тормозит, греется, и перегрев приводит к выключению», — сказал Эльдар Муртазин.

«Что iPhone, что Android — надежные. Люди не сталкиваются с перегрузками аппаратов. Если это начинает происходить, то надо проверять технически что с телефоном не так», — уточнил аналитик.

По его словам, нарушение работы аккумулятора является очень редкой причиной внезапных выключений смартфона. «Технические причины связаны обычно с падением телефона, в результате которого начинают отходить контакты у аккумулятора. Вы можете не разбить ваш аппарат, даже не вспомнить, что вы его роняли, но внутри контакты аккумулятора могут отходить. Это происходит крайне редко, это даже не 1% от упавших телефонов», — отметил собеседник агентства.

Также Муртазин посоветовал перепроверять начинку гаджета после того, как он был в сервисе. «Вы меняли аккумулятор. Вам его поменяли на какой-нибудь китайский, не очень качественный, идет перегрев аккумулятора, телефон его отключает, фактически, перезагружается. Тоже редкая ситуация», — заключил он.

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