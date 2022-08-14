Киберэксперт назвал признаки слежки за смартфоном

Россияне часто сами дают доступ к камере и микрофону непроверенным приложениям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приложения, которым не требуется работа камеры и микрофона по функционалу, но требующее разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом. Об этом URA.RU рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«Если мы говорим про злоумышленников, то здесь все предельно ясно и просто. Во-первых — приложение. Если приложение требует права доступа к камере, микрофону и так далее. Многие пользователи, когда устанавливают приложения, они на все соглашаются и нажимают на все запросы „разрешить“, чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определенному приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу», — сказал Сергей Вакулин.

Как объяснил хакер, смартфон пользователя начинает быстро разряжаться, так как шпионские приложения работают в фоновом режиме. «Первый симптом, который проявляется, это заметное снижение уровня аккумулятора. Будет больше убывать процентов. Это связано с тем, что идет более большое потребление оперативной памяти. Начинается воздействие на процессор, вследствие чего, это приводит к тому, что он может перегреваться», — отметил собеседник агентства.

Также человек может заметить работу микрофона или камеры с помощью специальных индикаторов на дисплее смартфона, добавил киберэксперт. «В Android и в iOs есть зеленая и красная пометки. Они находятся в панели состояния, где часы, то есть верхняя панель. Там высвечиваются индикаторы, которые обозначают, что в каком-то приложении используются либо камеры, либо микрофон», — заключил он.