В Швеции раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Стокгольма. Швеция, флаг швеции
Это не последний пакет военной помощи Украине Фото:

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила о выделении правительством седьмого пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов шведских крон. Заявление было сделано Линде в своем аккаунте Twitter (запрещен на территории России).

«Правительство Швеции предоставляет седьмой пакет военной помощи Украине с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон. И это не последний пакет. Шведское управление оборонной техники и Вооруженные силы оценят возможность предоставления Швецией артиллерийского Archer, противовоздушной обороны RBS70 и других видов вооружения. Швеция вместе с Украиной», — сообщает Линде в своем аккаунте.

Европа активно поставляет оружие украинской стороне после начала Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса. Ранее сообщалось об истощении в Европе из-за поставок оружия Украине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила о выделении правительством седьмого пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов шведских крон. Заявление было сделано Линде в своем аккаунте Twitter (запрещен на территории России). «Правительство Швеции предоставляет седьмой пакет военной помощи Украине с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 миллионов шведских крон. И это не последний пакет. Шведское управление оборонной техники и Вооруженные силы оценят возможность предоставления Швецией артиллерийского Archer, противовоздушной обороны RBS70 и других видов вооружения. Швеция вместе с Украиной», — сообщает Линде в своем аккаунте. Европа активно поставляет оружие украинской стороне после начала Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными ее целями президент назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса. Ранее сообщалось об истощении в Европе из-за поставок оружия Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...