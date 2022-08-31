Минвостокразвития: ВЭФ посетят делегации из недружественных стран

Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов», — поделился министр с РИА «Новости». Он считает, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с РФ — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических, а также сильных экономических связей.
Известно, что ВЭФ состоится 5—8 сентября во Владивостоке. На форуме пройдет более 90 деловых мероприятий, пишет RT.
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