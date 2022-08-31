Минвостокразвития: ВЭФ посетят делегации из недружественных стран

01 сентября 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Глава Минвостокразвития: на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов», — поделился министр с РИА «Новости». Он считает, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с РФ — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических, а также сильных экономических связей. Известно, что ВЭФ состоится 5—8 сентября во Владивостоке. На форуме пройдет более 90 деловых мероприятий, пишет RT.

Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов», — поделился министр с РИА «Новости». Он считает, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с РФ — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических, а также сильных экономических связей. Известно, что ВЭФ состоится 5—8 сентября во Владивостоке. На форуме пройдет более 90 деловых мероприятий, пишет RT.