31 августа 2022

Минвостокразвития: ВЭФ посетят делегации из недружественных стран

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Сбор гостей на пленарное заседание на ПМЭФ 2022. Санкт-Петербург, петербургский международный экономический форум, пмэф, 2022
Глава Минвостокразвития: на ВЭФ приедут делегации из недружественных стран Фото:

Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов», — поделился министр с РИА «Новости». Он считает, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с РФ — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических, а также сильных экономических связей.

Известно, что ВЭФ состоится 5—8 сентября во Владивостоке. На форуме пройдет более 90 деловых мероприятий, пишет RT.

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Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов», — поделился министр с РИА «Новости». Он считает, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с РФ — это судьба из-за соседства друг с другом и исторических, а также сильных экономических связей. Известно, что ВЭФ состоится 5—8 сентября во Владивостоке. На форуме пройдет более 90 деловых мероприятий, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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