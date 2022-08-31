31 августа 2022

В Тюмени маршрутка насмерть сбила пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, лужа, газель, маршрутка, осень
Пассажиров в «Газели» не было Фото:

В Тюмени на улице Рабочей маршрутная «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«По предварительным данным, человек, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, сбит автомобилем „Газель“, находившимся вне маршрута, без пассажиров. Пострадавший пешеход скончался, на вид ему около 40 лет», — сообщает пресс-служба.

В настоящий момент устанавливается личность погибшего мужчины. Также сотрудниками выясняются все обстоятельства происшедшего.

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В Тюмени на улице Рабочей маршрутная «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. «По предварительным данным, человек, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, сбит автомобилем „Газель“, находившимся вне маршрута, без пассажиров. Пострадавший пешеход скончался, на вид ему около 40 лет», — сообщает пресс-служба. В настоящий момент устанавливается личность погибшего мужчины. Также сотрудниками выясняются все обстоятельства происшедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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