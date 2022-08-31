В Тюмени маршрутка насмерть сбила пешехода

Пассажиров в «Газели» не было Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени на улице Рабочей маршрутная «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«По предварительным данным, человек, переходивший дорогу вне пешеходного перехода, сбит автомобилем „Газель“, находившимся вне маршрута, без пассажиров. Пострадавший пешеход скончался, на вид ему около 40 лет», — сообщает пресс-служба.

В настоящий момент устанавливается личность погибшего мужчины. Также сотрудниками выясняются все обстоятельства происшедшего.