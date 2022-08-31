31 августа 2022

Губернатор Тюменской области поделился редким снимком. Фото

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Нефтегазовый форум. Тюмень, моор александр
Губернатор Александр Моор опубликовал редкое школьное фото Фото:

Редким кадром со своего первого сентября поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. Фотографию он опубликовал в своем telegram-канале.

«С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что воспоминания о школьных и студенческих годах остаются в памяти навсегда, ведь именно в эти периоды у человека происходят важные события: первая любовь, появляются верные друзья, случаются победы и поражения. Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов, а преподавателям и родителям — творческого азарта, профессионального роста и больше поводов для гордости за своих учеников.

Фотография с первого сентября губернатора Тюменской области

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Редким кадром со своего первого сентября поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. Фотографию он опубликовал в своем telegram-канале. «С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве», — написал губернатор. Он подчеркнул, что воспоминания о школьных и студенческих годах остаются в памяти навсегда, ведь именно в эти периоды у человека происходят важные события: первая любовь, появляются верные друзья, случаются победы и поражения. Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов, а преподавателям и родителям — творческого азарта, профессионального роста и больше поводов для гордости за своих учеников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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