Редким кадром со своего первого сентября поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. Фотографию он опубликовал в своем telegram-канале.
«С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве», — написал губернатор.
Он подчеркнул, что воспоминания о школьных и студенческих годах остаются в памяти навсегда, ведь именно в эти периоды у человека происходят важные события: первая любовь, появляются верные друзья, случаются победы и поражения. Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов, а преподавателям и родителям — творческого азарта, профессионального роста и больше поводов для гордости за своих учеников.
Фотография с первого сентября губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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Редким кадром со своего первого сентября поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. Фотографию он опубликовал в своем telegram-канале. «С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве», — написал губернатор. Он подчеркнул, что воспоминания о школьных и студенческих годах остаются в памяти навсегда, ведь именно в эти периоды у человека происходят важные события: первая любовь, появляются верные друзья, случаются победы и поражения. Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов, а преподавателям и родителям — творческого азарта, профессионального роста и больше поводов для гордости за своих учеников.