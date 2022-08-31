Губернатор Александр Моор опубликовал редкое школьное фото Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Редким кадром со своего первого сентября поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. Фотографию он опубликовал в своем telegram-канале.

«С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что воспоминания о школьных и студенческих годах остаются в памяти навсегда, ведь именно в эти периоды у человека происходят важные события: первая любовь, появляются верные друзья, случаются победы и поражения. Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов, а преподавателям и родителям — творческого азарта, профессионального роста и больше поводов для гордости за своих учеников.