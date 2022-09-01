В Энергодаре сообщили о высадке десанта ВСУ перед визитом МАГАТЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Операция по ликвидации ВСУ завершится, отметили в ВГА региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области в районе города Энергодар попытался высадиться украинский десант. Такую информацию приводит ВГА региона. Это случилось перед визитом МАГАТЭ в регион.

«В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта. На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка», — сообщается в telegram-канале ВГА.

Отмечается также, что десанту наносится «огневое поражение». Операция скоро завершится, отметили в администрации.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожской области в районе города Энергодар попытался высадиться украинский десант. Такую информацию приводит ВГА региона. Это случилось перед визитом МАГАТЭ в регион. «В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта. На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка», — сообщается в telegram-канале ВГА. Отмечается также, что десанту наносится «огневое поражение». Операция скоро завершится, отметили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...