В Энергодаре сообщили о высадке десанта ВСУ перед визитом МАГАТЭ

01 сентября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Операция по ликвидации ВСУ завершится, отметили в ВГА региона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области в районе города Энергодар попытался высадиться украинский десант. Такую информацию приводит ВГА региона. Это случилось перед визитом МАГАТЭ в регион. «В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта. На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка», — сообщается в telegram-канале ВГА. Отмечается также, что десанту наносится «огневое поражение». Операция скоро завершится, отметили в администрации.

В Запорожской области в районе города Энергодар попытался высадиться украинский десант. Такую информацию приводит ВГА региона. Это случилось перед визитом МАГАТЭ в регион. «В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта. На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка», — сообщается в telegram-канале ВГА. Отмечается также, что десанту наносится «огневое поражение». Операция скоро завершится, отметили в администрации.