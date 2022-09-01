В Энергодаре сообщили о высадке десанта ВСУ перед визитом МАГАТЭ

Операция по ликвидации ВСУ завершится, отметили в ВГА региона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области в районе города Энергодар попытался высадиться украинский десант. Такую информацию приводит ВГА региона. Это случилось перед визитом МАГАТЭ в регион.
«В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта. На данный момент боевики ВСУ обездвижены в районе дачного поселка», — сообщается в telegram-канале ВГА.
Отмечается также, что десанту наносится «огневое поражение». Операция скоро завершится, отметили в администрации.
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