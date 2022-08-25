Глава МЧС РФ наградит курганцев, тушивших пожары

Глава МЧС Александр Куренков наградит семь сотрудников спасательного ведомства, отличившихся при тушении пожаров в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время визита Курганской области министр РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Куренков наградит семь курганцев, отличившихся при тушении пожаров в регионе. Об этом сообщил начальник областного ГУ МЧС России Юрий Землянский.

«Планируется прибытие в Курганскую область министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова. Он будет работать здесь. В том числе в ходе его визита будут вручены государственные награды семи сотрудникам МЧС, которые отличились на пожарах 2020—2021 года», — сообщили журналистам на брифинге. Также губернатор Курганской области Вадим Шумков наградит лиц, отличившихся на пожарах, в том числе сотрудников МЧС. Награждение пройдет на Троицкой площади.

По словам Землянского, Куренков ознакомится с деятельностью главного управления, подразделений пожарной охраны, а также у него пройдет рабочая встреча с Шумковым. «Они обсудят вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и вопросы гражданской обороны. Это будет большая серьезная рабочая встреча, и предварительно он даст оценку деятельности главного управления», — отметил Землянский.

До этого URA.RU писало, что накануне 1 сентября прошла массовая проверка пожарной безопасности. Всего сотрудники МЧС выявили более 900 нарушений.