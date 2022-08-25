Глава МЧС России в Кургане устроит разнос местным чиновникам

Нового главу МЧС России Александра Куренкова ждут в Кургане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганские чиновники готовятся к критике со стороны нового главы МЧС России, генерал-лейтенанта Александра Куренкова. Он приедет в Курган 1 сентября. Ожидается, что поводом для разноса станут весенние пожары — тогда погибло два человека, на тушение потрачено 447 млн рублей. Эту тему Куренков будет обсуждать на встрече с главой региона Вадимом Шумковым, сообщили URA.RU инсайдеры, близкие к силовым структурам и властям региона.

«На встрече Куренков и Шумков, вероятно, будут обсуждать весенние пожары. Вряд ли обойдется без критики в сторону главы региона. Как показали расследования причин пожаров, муниципалитеты чаще всего не были готовы к огню — территории не опаханы, трава не выкошена. Вина местных властей очевидна», — отметил бывший сотрудник МЧС.

Инсайдер из числа сотрудников силовых структур добавил, что после массовых пожаров власти пытались обвинить спасателей в том, что именно они допустили распространение огня в селах. Экспертизы доказали, что в большинстве случаев огонь приходил в населенный пункт из леса. «Это ответственность местных властей. Спасатели делали все, чтобы избежать серьезных последствий», — заявил источник.

Начальник регионального МЧС Юрий Землянский на пресс-конференции 26 августа подчеркнул, что поездка Куренкова является рабочей. В пресс-службе МЧС России на запрос URA.RU ответили, что информация о рабочей поездке министра будет опубликована на официальном портале ведомства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области также направлен запрос с просьбой рассказать, что будут обсуждать на встрече Куренков и Шумков. На момент публикации ответ не поступил.

В конце апреля — начале мая в Курганской области бушевали крупные природные пожары. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья. Погибли два человека. На помощь курганским пожарным прибыли их коллеги из Архангельской, Свердловской области, ХМАО, Коми и Карелии. На тушение природных пожаров в Курганской области потратили 447 млн рублей. При этом на все регионы Урала было выделено 479 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что визит Куренкова намечен в Курганскую область на 1 сентября. Глава МЧС также посетит областное ГУ МЧС и наградит семь курганцев, отличившихся при тушении пожаров.